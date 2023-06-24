Amazon увеличит свои инвестиции в Индию до $26 миллиардов к 2030 году

Компания Amazon заявила, что увеличит свои инвестиции в Индию до $26 млрд к 2030 году, прибавив еще $6,5 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Об увеличении планируемых инвестиций заявил генеральный директор компании Энди Джесси во время встречи с премьер-министром Индии Нарендра Моди в США.

Ранее Amazon объявил об инвестиционном плане в размере $6,5 млрд, в основном для развития своего бизнеса электронной коммерции, где он конкурирует с Flipkart Walmart и Reliance Retail миллиардера Мукеша Амбани.

Инвестиции, объявленные гигантом электронной коммерции во время поездки Моди, способствуют другим компаниям, в частности американскому производителю полупроводниковых инструментов Applied Materials и фирме микросхем памяти Micron Technology, взявшим на себя обязательства во время государственного визита премьер-министра Индии.

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Моди и Джесси говорили о поддержке индийских стартапов, создании рабочих мест, возможности экспорта и расширении возможностей отдельных лиц и малого бизнеса для конкуренции во всем мире, говорится в публикации в блоге Amazon.