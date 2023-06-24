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24 июня 2023, 15:06 Читати українською

НБУ повысил штрафы для банков за нарушение финмониторинга и валютного законодательства

Национальный банк пересмотрел и актуализировал подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк пересмотрел и актуализировал подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и валютного законодательства.
Фото: bank.gov.ua

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Так, выделено применение штрафов за наиболее распространенные виды нарушений в сфере ПВК/ФТ:

  • нарушение требований законодательства в сфере ПВК/ФТ по управлению рисками — до 50 млн грн;
  • несоответствие внутренних документов по вопросам ПВК/ФТ требованиям законодательства в этой сфере — до 1 млн грн.

Кроме того, пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере ПВК/ФТ:

  • нарушение требований по ненадлежащей проверке клиентов — до 50 млн грн;
  • нарушение требований законодательства в сфере ПВК/ФТ относительно платежных операций/переводов средств — до 10 млн грн;
  • ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЭРs, риск-ориентированного подхода, в частности, установление им необоснованного уровня риска, принятие по ним непропорциональных мер в соответствии с категорией риска — до 10 млн грн.

Также пересмотрены и увеличены предельные размеры штрафов за ключевые нарушения в сфере валютного законодательства, а именно:

  • существенные* нарушения банком требований валютного законодательства относительно порядка проведения расчетов по валютным операциям, торговле иностранной валютой, перевода валютных ценностей, их трансграничного перемещения, неосуществления/ненадлежащего осуществления банком валютного надзора, нарушения мер защиты — до 1 млн грн;
  • другие существенные нарушения банком требований валютного законодательства, в том числе недопущение к проверке/созданию препятствий по проведению проверки банка уполномоченными работниками Национального банка, неосуществление банком анализа, проверки документов (информации) о валютных операциях — до 1% от суммы зарегистрированного уставного капитала банка;
  • нарушение банком требований валютного законодательства относительно порядка проведения расчетов по валютным операциям, торговле иностранной валютой, перевода валютных ценностей, их трансграничного перемещения, неосуществления/ненадлежащего осуществления банком валютного надзора, нарушения мер защиты, которые не существенны — до 400 тыс. грн.

Кроме того, изменениями предусматривается уточнение отдельных положений:

  • применение мер воздействия по результатам надзора за соблюдением требований санкционного законодательства;
  • обнародование информации о примененных мерах влияния за нарушения в сфере ПВК/ФТ;
  • содействие обеспечению электронного документооборота.

Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 21 июня 2023 г. № 80 «Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния», которое вступает в силу с 24 июня 2023 года.

* Существенным нарушением требований валютного законодательства является осуществление валютных операций с нарушениями в общей сумме операций (по каждому виду нарушений), равной или превышающей 10 000 000 грн, или в сумме одной операции, которая равна или превышает 1 000 000 грн.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
24 июня 2023, 16:19
#
Піднімати тарифи та збільшувати штрафи — це влада робить залюбки.
+
0
bonv
bonv
24 июня 2023, 16:20
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
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