Вклады физлиц в банках за май выросли на 1,4 миллиарда

По состоянию на 1 июня 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц (в том числе ФОП) в банках Украины составила почти 1,07 трлн грн, что на 1,4 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня 2023:

вклады в национальной валюте — 670,0 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 398,7 млрд грн.

Доля ФОП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июня 2023 года составила 3,1%, а сумма их вкладов составила 122,7 млрд грн (11,5% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года).

В Фонде напомнили, что с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в том числе ФОП) в банках Украины распространяются на 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Все банки являются участниками Фонда гарантирования вкладов. По состоянию на 1 июня 2023 года в реестре участников Фонда насчитывалось 65 банков.