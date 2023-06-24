За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 223 910 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
580 российских оккупантов, 7 танков, 1 вертолет и 14 ракет. Потери врага за 23 июня
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Потери врага
- личного состава — около 223910 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 4024 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7804 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 4015 (+30) ед,
- РСЗО — 619 (+2) ед,
- средства ПВО — 383 (+4) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3460 (+13),
- крылатые ракеты — 1228 (+14),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6731 (+23) ед,
- специальная техника — 548 (+3).
Источник: Минфин
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