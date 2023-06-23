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23 июня 2023, 19:18 Читати українською

НБУ уточнил порядок работы с банками, хранящими его запасы наличности

Национальный банк Украины уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных НБУ и проведение операций с ними в особый период. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных НБУ и проведение операций с ними в особый период.
Фото: bank.gov.ua

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В НБУ отметили, что это обусловлено необходимостью учесть практические аспекты применения требований к организации наличного обращения и ведению эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период.

В частности, регулятор:

  • обязал уполномоченные банки предоставлять Национальному банку в определенные сроки обновленную информацию относительно перечня руководящих лиц подразделений, которые в соответствии с возложенными обязанностями осуществляют контроль и несут ответственность за сохранность запасов наличных НБУ в хранилищах, в случае смены таких лиц;
  • определил действия уполномоченных банков в части контроля остатков банкнот и монет на хранении и информировании Национального банка относительно организации работы с запасами наличных НБУ на хранении в регионах;
  • определил порядок взаимодействия Национального банка с уполномоченными банками в случае отключения подсистемы «Проведение операций по передаче запасов наличных денег Национального банка Украины на хранение в уполномоченные банки» Системы автоматизации наличного обращения (САНО).

Кроме того, Нацбанк изменил название лицензии, выдаваемой юридическим лицам, которые предоставляют банкам услуги по инкассации и осуществляют операции по обработке и хранению наличных денег (в соответствии с изменениями в Закон Украины «О Национальном банке Украины», внесенных Законом Украины «О финансовых услугах и финансовых компаний» от 14 декабря 2021 г. № 1953-ІХ, которые вводятся в действие с 01 января 2024 г.).

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 21 июня 2023 г. № 79 «Об утверждении изменений в Положение об организации наличного обращения и ведении эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период», которое вступает в силу с 24 июня 2022 года.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 июня 2023, 19:46
#
Ничего кардинального…
Косметические изменения…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 июня 2023, 20:05
#
Так может расскажешь как было раньше…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 июня 2023, 20:35
#
Неужели лень прочитать
самостоятельно перечень
внесённых изменений…

А ещё мнишь себя
знатоком законов…
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