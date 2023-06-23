НБУ уточнил порядок работы с банками, хранящими его запасы наличности

Национальный банк Украины уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных НБУ и проведение операций с ними в особый период. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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В НБУ отметили, что это обусловлено необходимостью учесть практические аспекты применения требований к организации наличного обращения и ведению эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период.

В частности, регулятор:

обязал уполномоченные банки предоставлять Национальному банку в определенные сроки обновленную информацию относительно перечня руководящих лиц подразделений, которые в соответствии с возложенными обязанностями осуществляют контроль и несут ответственность за сохранность запасов наличных НБУ в хранилищах, в случае смены таких лиц;

определил действия уполномоченных банков в части контроля остатков банкнот и монет на хранении и информировании Национального банка относительно организации работы с запасами наличных НБУ на хранении в регионах;

определил порядок взаимодействия Национального банка с уполномоченными банками в случае отключения подсистемы «Проведение операций по передаче запасов наличных денег Национального банка Украины на хранение в уполномоченные банки» Системы автоматизации наличного обращения (САНО).

Кроме того, Нацбанк изменил название лицензии, выдаваемой юридическим лицам, которые предоставляют банкам услуги по инкассации и осуществляют операции по обработке и хранению наличных денег (в соответствии с изменениями в Закон Украины «О Национальном банке Украины», внесенных Законом Украины «О финансовых услугах и финансовых компаний» от 14 декабря 2021 г. № 1953-ІХ, которые вводятся в действие с 01 января 2024 г.).

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка от 21 июня 2023 г. № 79 «Об утверждении изменений в Положение об организации наличного обращения и ведении эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период», которое вступает в силу с 24 июня 2022 года.