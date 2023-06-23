Ukraine Recovery Conference: 5 ключевых побед, которые Украина везет с собой из Лондона

В Лондоне завершила работу международная конференция по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference. Глава Минэкономики Юлия Свириденко назвала 5 ключевых побед, которые одержала Украина.

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Финансовая помощь

Партнеры Украины объявили о значительной финансовой помощи:

50 млрд евро от ЕС, как новый среднесрочный инструмент поддержки,

381 млн евро на гуманитарную помощь от Германии,

трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании,

США анонсировали $1,3 млрд долларов на восстановление энергосистемы и инфраструктуры Украины,

$1,76 млрд по соглашению с Всемирным банком,

600 млн евро поддержки энергокомпаниям от ЕБРР,

новый портфель проектов для восстановления на 840 млн. евро от Европейского инвестиционного банка.

Стратегия развития

«Мы презентовали свою стратегию развития страны в течение следующих 10 лет, девять стратегических секторов, которые станут двигателями восстановления и инвестиционные проекты в этих секторах, которые готовы к внедрению», — отметила Свириденко.

По ее словам, Украина сделала еще один шаг к созданию собственного инструмента страхования военных рисков. Стартовала разработка международного страхового пула для Украины.

Это позволяет начать процесс фандрейзинга от стран-доноров и запустить рынок частных перестраховщиков.

«А еще договорились наладить обмен данными о военных рисках между участниками страхового рынка», — добавила она.

Также Украина начала работу над созданием Программы гарантий по перезапуску рынка страхования и перестрахования для восстановления страны.

Создали совещательную группу высокого уровня, которая будет заниматься разработкой Национального энергетического и климатического плана, который утвердим до июня 2024 года. Он не только будет способствовать «зеленому переходу», но и еще на один шаг приблизит нас к вступлению в ЕС", — отметила глава Минэкономики.

Подписание важных документов

Также на конференции в Лондоне было подписано несколько важных документов, которые: