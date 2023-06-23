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23 июня 2023, 16:05 Читати українською

Ukraine Recovery Conference: 5 ключевых побед, которые Украина везет с собой из Лондона

В Лондоне завершила работу международная конференция по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference. Глава Минэкономики Юлия Свириденко назвала 5 ключевых побед, которые одержала Украина.

В Лондоне завершила работу международная конференция по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Финансовая помощь

Партнеры Украины объявили о значительной финансовой помощи:

  • 50 млрд евро от ЕС, как новый среднесрочный инструмент поддержки,
  • 381 млн евро на гуманитарную помощь от Германии,
  • трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании,
  • США анонсировали $1,3 млрд долларов на восстановление энергосистемы и инфраструктуры Украины,
  • $1,76 млрд по соглашению с Всемирным банком,
  • 600 млн евро поддержки энергокомпаниям от ЕБРР,
  • новый портфель проектов для восстановления на 840 млн. евро от Европейского инвестиционного банка.

Стратегия развития

«Мы презентовали свою стратегию развития страны в течение следующих 10 лет, девять стратегических секторов, которые станут двигателями восстановления и инвестиционные проекты в этих секторах, которые готовы к внедрению», — отметила Свириденко.

По ее словам, Украина сделала еще один шаг к созданию собственного инструмента страхования военных рисков. Стартовала разработка международного страхового пула для Украины.

Это позволяет начать процесс фандрейзинга от стран-доноров и запустить рынок частных перестраховщиков.

«А еще договорились наладить обмен данными о военных рисках между участниками страхового рынка», — добавила она.

Также Украина начала работу над созданием Программы гарантий по перезапуску рынка страхования и перестрахования для восстановления страны.

Создали совещательную группу высокого уровня, которая будет заниматься разработкой Национального энергетического и климатического плана, который утвердим до июня 2024 года. Он не только будет способствовать «зеленому переходу», но и еще на один шаг приблизит нас к вступлению в ЕС", — отметила глава Минэкономики.

Подписание важных документов

Также на конференции в Лондоне было подписано несколько важных документов, которые:

  • Позволят увеличить внутреннее производство оборудования для разминирования. И как следствие, эффективнее воплотить другие цели — очистить 80% потенциально загрязненных земель и вернуть их в использование в течение следующих 10 лет.
  • Дадут старт наработке Платформы «зеленой» металлургии для восстановления металлургического сектора Украины с применением «зеленых» технологий;
  • Помогут обновить рынок частного страхования в Украине. Заявление о намерениях по сотрудничеству подписали ЕБРР и другие участники Ukraine Recovery Conference.
  • Позволят MIGA предоставлять гарантии страхования военных рисков из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины. Соответствующий договор подписали MIGA и германский банковский холдинг ProCredit.
  • Дадут старт созданию Платформы соинвестирования, чтобы скоординировать действия партнеров по восстановлению Украины. Документ подписали ЕБРР и международные институции по финансированию развития из 19 стран.
  • Позволят увеличить предел на торговое финансирование проектов в Украине на 1 млрд долларов. Соответствующий меморандум был подписан DFC, BII, MIGA и IFC.
  • Будут способствовать развитию ипотечного кредитования в Украине. «Укрфинжилье» заручится поддержкой JP Morgan для работы в этом направлении.
  • Фонд обновления Украины (UDF) получит щедрую инвестицию. Глава инвестиционной компании Tattarang доктор Эндрю Форрест заявил, что вложит $500 млн. А Freshfields Bruckhaus Deringer и BlackRock будут консультировать Украину по работе Фонда. Цель UDF — привлечь частный и государственный капитал для послевоенного восстановления.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
23 июня 2023, 16:33
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Не вижу ни одного намёка на утилизацию и уничтожение 800 тыс.грязных бесполезных коррумпированных чиновников. Эта погань первое что сделает,понавыписывают себе премий к зарплатам за интенсивное пилилово.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
23 июня 2023, 16:40
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Дошла очередь до военкомов. Военкомам всех областей приготовить чемоданы с баблом. Рада инициирует масштабную проверку платежеспособности и соответствия поставленным задачам.
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
23 июня 2023, 16:44
#
Скандального одесского военкома Хосэ Борисова восстановили в должности за один галендваген:чухоня Гумэнюк объяснила причину.
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