В Лондоне завершила работу международная конференция по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference. Глава Минэкономики Юлия Свириденко назвала 5 ключевых побед, которые одержала Украина.
Ukraine Recovery Conference: 5 ключевых побед, которые Украина везет с собой из Лондона
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Финансовая помощь
Партнеры Украины объявили о значительной финансовой помощи:
- 50 млрд евро от ЕС, как новый среднесрочный инструмент поддержки,
- 381 млн евро на гуманитарную помощь от Германии,
- трехлетняя программа поддержки на 3 млрд фунтов от Великобритании,
- США анонсировали $1,3 млрд долларов на восстановление энергосистемы и инфраструктуры Украины,
- $1,76 млрд по соглашению с Всемирным банком,
- 600 млн евро поддержки энергокомпаниям от ЕБРР,
- новый портфель проектов для восстановления на 840 млн. евро от Европейского инвестиционного банка.
Стратегия развития
«Мы презентовали свою стратегию развития страны в течение следующих 10 лет, девять стратегических секторов, которые станут двигателями восстановления и инвестиционные проекты в этих секторах, которые готовы к внедрению», — отметила Свириденко.
По ее словам, Украина сделала еще один шаг к созданию собственного инструмента страхования военных рисков. Стартовала разработка международного страхового пула для Украины.
Это позволяет начать процесс фандрейзинга от стран-доноров и запустить рынок частных перестраховщиков.
«А еще договорились наладить обмен данными о военных рисках между участниками страхового рынка», — добавила она.
Также Украина начала работу над созданием Программы гарантий по перезапуску рынка страхования и перестрахования для восстановления страны.
Создали совещательную группу высокого уровня, которая будет заниматься разработкой Национального энергетического и климатического плана, который утвердим до июня 2024 года. Он не только будет способствовать «зеленому переходу», но и еще на один шаг приблизит нас к вступлению в ЕС", — отметила глава Минэкономики.
Подписание важных документов
Также на конференции в Лондоне было подписано несколько важных документов, которые:
- Позволят увеличить внутреннее производство оборудования для разминирования. И как следствие, эффективнее воплотить другие цели — очистить 80% потенциально загрязненных земель и вернуть их в использование в течение следующих 10 лет.
- Дадут старт наработке Платформы «зеленой» металлургии для восстановления металлургического сектора Украины с применением «зеленых» технологий;
- Помогут обновить рынок частного страхования в Украине. Заявление о намерениях по сотрудничеству подписали ЕБРР и другие участники Ukraine Recovery Conference.
- Позволят MIGA предоставлять гарантии страхования военных рисков из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины. Соответствующий договор подписали MIGA и германский банковский холдинг ProCredit.
- Дадут старт созданию Платформы соинвестирования, чтобы скоординировать действия партнеров по восстановлению Украины. Документ подписали ЕБРР и международные институции по финансированию развития из 19 стран.
- Позволят увеличить предел на торговое финансирование проектов в Украине на 1 млрд долларов. Соответствующий меморандум был подписан DFC, BII, MIGA и IFC.
- Будут способствовать развитию ипотечного кредитования в Украине. «Укрфинжилье» заручится поддержкой JP Morgan для работы в этом направлении.
- Фонд обновления Украины (UDF) получит щедрую инвестицию. Глава инвестиционной компании Tattarang доктор Эндрю Форрест заявил, что вложит $500 млн. А Freshfields Bruckhaus Deringer и BlackRock будут консультировать Украину по работе Фонда. Цель UDF — привлечь частный и государственный капитал для послевоенного восстановления.
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