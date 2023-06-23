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23 июня 2023, 14:07 Читати українською

В Украине будут производить дроны Bayraktar и Akinci. Объем запланированных инвестиций составляет почти $100 миллионов

Турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине. Об этом заявил гендиректор Baykar Халюк Байрактар, сообщает Yeni Akit.

Турецкая компания Baykar получила от власти лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине.
Фото: wikipedia.org

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Производство в Украине

В компании рассчитывают начать производство дронов Bayraktar и Akinci в Украине в 2025 году. Общий объем планируемых инвестиций в предприятие составляет $95,5 млн.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО «Авиа Венчурс» с целью открытия двух заводов в Украине. Ожидается, что именно ООО «Авиа Венчурс» от имени компании Baykar будет заниматься строительством завода, где будут производиться дроны.

«Основная часть подготовительных работ уже выполняется, и ожидается, что завод будет электрифицирован в июле», — подчеркнул Байрактар.

По данным издания, стимулом к реализации проекта стало подписание в феврале 2022 года рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов.

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Источник: Минфин
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