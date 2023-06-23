Сегодня, 23 июня, вступил в силу новый, одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter.
Вступил в силу 11 пакет санкций ЕС против России. Что он предусматривает
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В ведомстве заверили, что и дальше будут продолжать повышать цену войны для агрессора до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну и Россия со своим руководством не ответит за свои действия.
По словам главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкна, в последнем санкционном пакете при его разработке основное внимание было уделено недопущению обхода уже действующих санкций.
Как подчеркнули
Новый пакет санкций
Новый санкционный пакет запрещает транзит через территорию РФ большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться для военных нужд, авиации или космической индустрии и авиационного и ракетного топлива — для товаров, везущих из ЕС в третьи страны.
В санкционный список внесли дополнительные 87 компаний за прямую поддержку российского ВПК — к ним применятся более строгие экспортные ограничения. Среди прочего, это четыре иранских производителя дронов, поставляющих их в Россию, а также компании из третьих стран, которые помогают России обходить торговые ограничения, и несколько российских компаний, производящих электронику для российского ВПК.
В новом пакете расширяют список товаров, которые считаются такими, которые могут использоваться Россией для военных нужд. В список вошли: электронные компоненты, полупроводники, оборудование для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоры к энергетическим материалам и химическому оружию, компоненты оптических приборов и навигации, металлы, используемые в оборонной промышленности и морское оборудование.
Совет ЕС расширил приостановку лицензий на вещание еще на пять медиа как прямо или косвенно подконтрольные РФ и используемые для манипулятивного представления информации: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook и Katehon.
ЕС расширил запрет на перевозку товаров в ЕС автодорожным транспортом прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России — даже если сама фура-перевозчик зарегистрирована не в РФ.
В связи с попытками обмана для обхода санкций со стороны судов, возящих сырую нефть и нефтепродукты, в порты и шлюзы ЕС запрещают доступ любым судам, осуществляющим перевалку с судна на судно, при наличии у соответствующих органов достаточных подозрений, что этот корабль либо нарушает санкции на импорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС, либо перевозит сырую российскую нефть и нефтепродукты, купленные дороже, чем определенная союзниками предельная цена.
Такие же ограничения угрожают судам, в отношении которых у компетентных органов есть основания подозревать незаконное вмешательство в навигационную систему при перевозке российской нефти и нефтепродуктов.
Завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставке сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода «Дружба». В то же время, этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.
Вводятся также персональные санкции против ряда лиц и компаний.
Напомним
«Минфин» писал, что послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России.
Санкции ЕС против РФ
С самого начала вторжения России в Украину Европейский союз ввел 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, помогающие Кремлю вести захватническую войну против Украины.
Комментарии - 3
Мінфін — це жалюгідна поведінка. Ви маєте вводити свої санкції, деактивуквати акаунти російських ботів.