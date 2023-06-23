Вступил в силу 11 пакет санкций ЕС против России. Что он предусматривает

Сегодня, 23 июня, вступил в силу новый, одиннадцатый пакет санкций Европейского Союза против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии в Twitter .

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В ведомстве заверили, что и дальше будут продолжать повышать цену войны для агрессора до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну и Россия со своим руководством не ответит за свои действия.

По словам главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкна, в последнем санкционном пакете при его разработке основное внимание было уделено недопущению обхода уже действующих санкций.

Как подчеркнули в Совете Е С , для борьбы с обходом санкций ЕС усиливает двустороннее и многостороннее сотрудничество с третьими странами и техническую помощь, сообщает Европейская правда.

Новый пакет санкций

Новый санкционный пакет запрещает транзит через территорию РФ большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться для военных нужд, авиации или космической индустрии и авиационного и ракетного топлива — для товаров, везущих из ЕС в третьи страны.

В санкционный список внесли дополнительные 87 компаний за прямую поддержку российского ВПК — к ним применятся более строгие экспортные ограничения. Среди прочего, это четыре иранских производителя дронов, поставляющих их в Россию, а также компании из третьих стран, которые помогают России обходить торговые ограничения, и несколько российских компаний, производящих электронику для российского ВПК.

В новом пакете расширяют список товаров, которые считаются такими, которые могут использоваться Россией для военных нужд. В список вошли: электронные компоненты, полупроводники, оборудование для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоры к энергетическим материалам и химическому оружию, компоненты оптических приборов и навигации, металлы, используемые в оборонной промышленности и морское оборудование.

Совет ЕС расширил приостановку лицензий на вещание еще на пять медиа как прямо или косвенно подконтрольные РФ и используемые для манипулятивного представления информации: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook и Katehon.

ЕС расширил запрет на перевозку товаров в ЕС автодорожным транспортом прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России — даже если сама фура-перевозчик зарегистрирована не в РФ.

В связи с попытками обмана для обхода санкций со стороны судов, возящих сырую нефть и нефтепродукты, в порты и шлюзы ЕС запрещают доступ любым судам, осуществляющим перевалку с судна на судно, при наличии у соответствующих органов достаточных подозрений, что этот корабль либо нарушает санкции на импорт российской нефти и нефтепродуктов в ЕС, либо перевозит сырую российскую нефть и нефтепродукты, купленные дороже, чем определенная союзниками предельная цена.

Такие же ограничения угрожают судам, в отношении которых у компетентных органов есть основания подозревать незаконное вмешательство в навигационную систему при перевозке российской нефти и нефтепродуктов.

Завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставке сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода «Дружба». В то же время, этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.

Вводятся также персональные санкции против ряда лиц и компаний.

Напомним

«Минфин» писал, что послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России.

Санкции ЕС против РФ

С самого начала вторжения России в Украину Европейский союз ввел 10 пакетов ограничений. Под санкции попали российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, помогающие Кремлю вести захватническую войну против Украины.