Курс валют на 23 июня: на наличном рынке доллар подешевел, евро — подорожал

В пятницу, 23 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 3 копейки в покупке и на 12 копеек в продаже.

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В обменниках доллар в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,30 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,07 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,30, евро — 40,80−40,98 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,94−40,33 грн/евро.

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