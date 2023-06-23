На конференции в Лондоне партнеры пообещали Украине $60 миллиардов

Участники Конференции по восстановлению Украины в Лондоне совокупно пообещали направить дополнительные $60 млрд на нужды восстановления и восстановления. Об этом сообщает Европейская Правда.

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Как говорится в итоговом документе конференции, в эту сумму входят, среди прочего, средства многолетнего фонда Европейского Союза на сумму до 50 млрд евро, $1,3 млрд, которые пообещали выделить США, и $3 млрд кредитных гарантий со стороны Великобритании.

В свою очередь Швейцария объявила о дополнительной поддержке в размере 1,5 млрд швейцарских франков к 2027 году, а Франция анонсировала предоставление Украине еще 40 млн евро помощи для безотлагательного восстановления в 2023 году.

«Межведомственная платформа координации донорской помощи Украине продолжит поддерживать согласование обязательств доноров с приоритетами раннего восстановления и реформ», — отмечается в заявлении.

Кроме того, около 500 компаний из 42 стран мира с общей стоимостью активов свыше $5,2 трлн и 21 сектора экономики уже подписали так называемый Украинский бизнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взяв на себя обязательство поддержать восстановление и реконструкцию Украины.

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«Компании со всего мира согласились сотрудничать с Украиной, чтобы помочь реализовать ее огромный потенциал в приоритетных секторах, в частности, энергетики, технологий, инфраструктуры и финансов, а также применить свой опыт в развитии частного сектора Украины», — говорится в заявлении.

Напомним

21−22 июня в Лондоне прошла очередная Конференция по восстановлению Украины. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.