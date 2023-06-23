За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 680 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 223 330 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
680 российских оккупантов и 9 БПЛА. Потери врага за 22 июня
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Потери врага
- личного состава — около 223330 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 4017 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7798 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 3985 (+44) ед,
- РСЗО — 617 (+0) ед,
- средства ПВО — 379 (+3) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 307 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3447 (+9),
- крылатые ракеты — 1214 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6708 (+30) ед,
- специальная техника special equipment — 545 (+6).
Источник: Минфин
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