Нацбанк утвердил новые исключения из валютных правил для одной категории импортеров

Нацбанк расширил список импортных товаров, на которые не будут распространяться его валютные ограничения по оплате иностранных товаров. Он были введены постановлением НБУ № 18 еще 24 февраля 2022 года. 21 июня Национальный банк утвердил постановление № 78, которым внес в список исключений 19 видов импортных товаров, которые можно будет оплачивать без ограничений.

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Это электрические машины, трансформаторы и запчасти к ним, катушки индуктивности, предохранители, балластные элементы, провода, кабели и пр.

За эту продукцию позволяется свободно проводить валютные оплаты за границу поставщикам эклектической продукции в рамках договоров в течение военного положения и 90 дней после его завершения.