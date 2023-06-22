Нацбанк утвердил новые исключения из валютных правил для одной категории импортеров

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 июня 2023, 18:57 Читати українською

Нацбанк утвердил новые исключения из валютных правил для одной категории импортеров

Нацбанк расширил список импортных товаров, на которые не будут распространяться его валютные ограничения по оплате иностранных товаров. Он были введены постановлением НБУ № 18 еще 24 февраля 2022 года. 21 июня Национальный банк утвердил постановление № 78, которым внес в список исключений 19 видов импортных товаров, которые можно будет оплачивать без ограничений.

Нацбанк расширил список импортных товаров, на которые не будут распространяться его валютные ограничения по оплате иностранных товаров.
Фото: bank.gov.ua

Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это электрические машины, трансформаторы и запчасти к ним, катушки индуктивности, предохранители, балластные элементы, провода, кабели и пр.

За эту продукцию позволяется свободно проводить валютные оплаты за границу поставщикам эклектической продукции в рамках договоров в течение военного положения и 90 дней после его завершения.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 июня 2023, 19:23
#
Теперь будут барыжить как с нимесилом. 🤯💊 После заявлений Зеленского о возможномтеракте на ЗАЭС одесситы начали массово покупать лекарства от радиационной опасности Работники одесских аптек пишут, что йода калия уже невозможно купить в некоторых аптеках, но есть йод. 👉 В Минздраве заявили, что принимать йодид калий для «профилактики» опасно.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 июня 2023, 19:42
#
Сколько айтишники,добывающие песок,принесли доходов в бюджет? https://focus.ua/amp/voennye- novosti/574269-nekotorye-kategorii-ukraincev-hotyat-osvobodit-ot-mobilizacii-o-kom-rech
+
0
Kaleso
Kaleso
22 июня 2023, 20:06
#
Скоро відміна фіксованого курсу
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами