Нацбанк расширил список импортных товаров, на которые не будут распространяться его валютные ограничения по оплате иностранных товаров. Он были введены постановлением НБУ № 18 еще 24 февраля 2022 года. 21 июня Национальный банк утвердил постановление № 78, которым внес в список исключений 19 видов импортных товаров, которые можно будет оплачивать без ограничений.
Нацбанк утвердил новые исключения из валютных правил для одной категории импортеров
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Это электрические машины, трансформаторы и запчасти к ним, катушки индуктивности, предохранители, балластные элементы, провода, кабели и пр.
За эту продукцию позволяется свободно проводить валютные оплаты за границу поставщикам эклектической продукции в рамках договоров в течение военного положения и 90 дней после его завершения.
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Источник: Минфин
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