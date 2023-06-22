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22 июня 2023, 19:40 Читати українською

Fitch снизило прогноз цен на газ в Европе

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно снизило свои прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 годы. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings значительно снизило свои прогнозы цен на газ в Европе на 2023 и 2024 годы.
Фото: hvylya.net

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Как сообщается в сообщении агентства, спотовые цены на газ по индексу TTF снизятся до $12 и $10 за 1 тыс. куб. футов ($423,6 и $353 за 1 тыс. куб. м).

Fitch Ratings объясняет такой прогноз «увеличением мировых поставок СПГ в среднесрочной перспективе», «высоким уровнем запаса СПГ в хранилищах», а также наращиванием инфраструктуры СПГ в Европе.

Прогноз на 2025−2026 годы

Прогнозы агентства на 2025 и 2026 годы сохранились на уровнях $10 и $5 за 1 тыс. куб. футов (в пересчете $176,5 за 1 тыс. куб. м через три года).

По оценке агентства, на этот момент сотрудничество европейских стран «постепенно улучшается» и «поможет снизить цены до нормализованного устойчивого уровня».

По данным Межконтинентальной биржи, в ходе торгов 15 июня стоимость контрактов на поставку газа в июле на хабе TTF в Нидерландах выросла почти на 30%.

Читайте также: Цена газа в Европе впервые за два месяца превысила 500 долларов за тыс. куб. м

По оценке Bloomberg, энергетическая безопасность Европы «до сих пор уязвима даже после накопления необычайно больших запасов газа в рамках подготовки к следующей зиме». Газ подорожал до максимума с начала апреля, за июнь цена повысилась на 70%.

Цены снижались с конца 2022 года, затем в мае нынешнего года цены впервые за последние несколько лет не опустились ниже $300 за 1 тыс. куб. м. Рекордный уровень был достигнут в первые дни прошлой весной — $3 892 за 1 тыс. куб. м.

Fitch Ratings снизило прогноз для цен на газ для Henry Hub — большого хаба в США. На 2023 и 2024 годы ожидаемая стоимость газа на этой площадке снижена с $3,5 до $3 за тысячу кубических футов.

Агентство объясняет это «устойчивой добычей газа в США», что превышает потребление. Еще одна причина — медленное сокращение количества буровых установок.

Прогноз стоимости Brent

Прогноз стоимости нефти марки Brent на 2023 год также снизился. В этом году цена будет составлять $80 за баррель против $85 в предварительном прогнозе. Прогноз на 2024 год сохранился на уровне $75 за баррель.

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Источник: Минфин
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