Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня после решения по ключевой ставке

Турецкая лира упала до самого низкого уровня за всю историю наблюдений после меньшего, чем предполагалось повышение процентной ставки Центральным банком. Об этом сообщает Bloomberg.

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Валюта подешевела на 2,6% до 24,20 к доллару после того, как Ц Б Турции повысило свою основную ставку с 8,5% до 15%.

По данным Reuters, Ц Б Турции отменило политику низких ставок президента Тайипа Эрдогана, хотя ужесточение политики после выборов не оправдало ожиданий.

На своем первом заседании под руководством нового управляющего Хафизе Гайе Эркан банк изменил курс после нескольких лет мягкой политики, когда ставка упала до 8,5% с 19% в 2021 году, несмотря на стремительный рост инфляции.

«Денежно-кредитное усиление будет и дальше усиливаться по мере необходимости, своевременно и постепенно, пока не будет достигнуто значительное улучшение прогноза инфляции», — заявил комитет по политике банка после первого повышения с начала 2021 года.

Сильное усиление осталось ниже ожиданий, учитывая среднюю оценку роста до 21%. Большинство экономистов ожидают дальнейшего повышения ставок в этом году, при этом средний прогноз на конец года — 30%.

Подчеркивая несоответствие между рыночными ожиданиями и денежно-кредитной политикой, ключевая ставка центрального банка остается ниже депозитных ставок, достигающих 40%. Годовая инфляция в мае была чуть ниже 40%.