Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon в конце этого месяца выходит на рынок Узбекистана, говорится в пресс-релизе.
Uklon выходит на рынок Узбекистана
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Выход на новый рынок
В Узбекистане будет работать Uklon App — приложение для пассажиров и Uklon Driver App — приложение для водителей.
Также компания предоставит сервис доставки.
Согласно сообщению, выход на рынок Ташкента является шагом по реализации стратегии экспансии компании.
«В 2023 году начали нашу экспансию в другие страны, потому что уверены, что можем конкурировать с глобальными игроками. К тому же, верим, что украинский продукт и наши ценности позволят занять весомую долю рынка в новой стране», — сообщил соучредитель Uklon Сергей Смусь.
В настоящее время сервис работает в 27 городах Украины, мобильное приложение Uklon загрузили более 12 млн раз.
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