Uklon выходит на рынок Узбекистана

Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon в конце этого месяца выходит на рынок Узбекистана, говорится в пресс-релизе.

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Выход на новый рынок

В Узбекистане будет работать Uklon App — приложение для пассажиров и Uklon Driver App — приложение для водителей.

Также компания предоставит сервис доставки.

Согласно сообщению, выход на рынок Ташкента является шагом по реализации стратегии экспансии компании.

«В 2023 году начали нашу экспансию в другие страны, потому что уверены, что можем конкурировать с глобальными игроками. К тому же, верим, что украинский продукт и наши ценности позволят занять весомую долю рынка в новой стране», — сообщил соучредитель Uklon Сергей Смусь.

В настоящее время сервис работает в 27 городах Украины, мобильное приложение Uklon загрузили более 12 млн раз.

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