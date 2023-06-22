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22 июня 2023, 14:45 Читати українською

Как защищены наши средства в банках. Как ликвидировались русские банки. Фонд и Дия (видео)

Несмотря на постоянные ракетные обстрелы и блекауты, украинская банковская система остается стабильной и не останавливалась. Как это удалось? Как защищены наши деньги сейчас? Что даст нам движение по стандартам ЕС?

Об этом говорим с директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов Светланой Рекрут.

  • Как удалось удержать стабильность банковской системы
  • Шаги Фонда для успокоения панических настроений вкладчиков во время войны
  • О 100% возмещении вкладов физических лиц
  • На сколько и почему выросли объемы остатков средств физических лиц на счетах банков
  • Особенности ликвидации российских банков
  • Что дает вступление в ЕС
  • О кредитных союзах
  • Какие вызовы стоят после побед?

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+30
kadaad1988
kadaad1988
22 июня 2023, 15:09
#
Как защищены наши деньги в украинских банках? Очень просто! Приходит к власти такой себе борец за счастье народа — парашенко и валит гривню с восьми до 28. Кладешь сбережения в банки в конце 2013-го по курсу 8, а потом с огромным трудом еле забераешь их в конце 2017-го из банков которые грохнул парашенко и гонтарева, но по курсу 28. Вот и вся история «надежности» хранения денег в наших банках в национальной валюте!!!
+
0
yarg
yarg
22 июня 2023, 15:55
#
Вот мерзавец же…
а еще он мальчиков в трусиках распинал. И липецкой фабрикой работал… Ненавижу его !!!
+
+30
Vlad UKR
Vlad UKR
22 июня 2023, 15:59
#
Ну так этих люби, они похлеще Бандюковича, пол Украины в Руинах уже, четверть уехало и никогда не вернутся, можно просто аплодировать Стоя, Лохторату 73%
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0
kadaad1988
kadaad1988
22 июня 2023, 16:41
#
Каким боком прыгающие сепары к искусственному обвалу гривни устроенным парашенком как раз под оправдание про прыгающих сепаров?! Украина в 2014-м избавилась от нескольких дотационных регионов, особенно Крыма, наоборот экономика должна была рости, но такого не может быть при проходимцах и барыгах как парашенко и его подельники.
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0
yarg
yarg
22 июня 2023, 16:49
#
Ага , значит война и захват территорий — это благо для страны. «избавились от регионов»
Странно — почему СССР не начал процветать в 1941 году , избавившись от дотационных регионов на запад от москвы… Непонятно…
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
22 июня 2023, 15:26
#
Тарута пытался вывезти коллекцию искусства к себе на родину. https://ukrrudprom.com/news/Sergey_Taruta_pitalsya_nelegalno_vivezti_chast_svoey_kollektsii_iskusstva_za_rubeg.html
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