Несмотря на постоянные ракетные обстрелы и блекауты, украинская банковская система остается стабильной и не останавливалась. Как это удалось? Как защищены наши деньги сейчас? Что даст нам движение по стандартам ЕС?
Как защищены наши средства в банках. Как ликвидировались русские банки. Фонд и Дия (видео)
Об этом говорим с директором-распорядителем Фонда гарантирования вкладов Светланой Рекрут.
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- На сколько и почему выросли объемы остатков средств физических лиц на счетах банков
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Источник: Минфин
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Комментарии - 6
а еще он мальчиков в трусиках распинал. И липецкой фабрикой работал… Ненавижу его !!!
Странно — почему СССР не начал процветать в 1941 году , избавившись от дотационных регионов на запад от москвы… Непонятно…