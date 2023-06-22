В Украине объявлены открытые торги на восстановление первых объектов

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Как отмечает агентство, все эти населенные пункты пострадали от российского военного вторжения в феврале — марте 2022 года во время активных боевых действий в Киевской области.

«Многоквартирные жилые дома были повреждены в результате попадания боеприпасов или пожаров: и сами здания, и сети водоснабжения, электроснабжения и отопления частично разрушены и нуждаются в капитальном восстановлении.

Чтобы дать возможность людям вернуться в собственные дома, должны отстроить инфраструктуру быстро и качественно, поэтому приглашаем строительные компании, имеющие опыт реализации проектов в гражданском строительстве, на конкурентной основе принять участие в объявленных закупках", — говорится в сообщении.

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По словам главы Агентства Мустафы Найема, главная миссия Агентства — быть помощником в восстановлении.

«Мы можем быть привлечены к каждому этапу — начиная с оценки повреждений, подготовки тендерной документации, проектно-сметной документации, закупки работ и заканчивая воплощением проектов в жизнь. Есть первые тендерные процедуры в гражданском строительстве. Заказчиком работ является Служба восстановления в Киевской области, проектная документацию предоставили органы местного самоуправления, тендерная документация сформирована по результатам консультаций Агентства восстановления с рынком гражданского строительства в мае этого года», — отметил он.