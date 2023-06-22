Агентство восстановления начинает процесс восстановления разрушенного жилья. В системе публичных закупок Prozorro объявлены первые торги по восстановлению объектов жилищной инфраструктуры в Буче, Макарове, Вышгороде и админздания в Бородянке. Об этом сообщает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Фейсбуке.
В Украине объявлены открытые торги на восстановление первых объектов
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Что известно
Как отмечает агентство, все эти населенные пункты пострадали от российского военного вторжения в феврале — марте 2022 года во время активных боевых действий в Киевской области.
«Многоквартирные жилые дома были повреждены в результате попадания боеприпасов или пожаров: и сами здания, и сети водоснабжения, электроснабжения и отопления частично разрушены и нуждаются в капитальном восстановлении.
Чтобы дать возможность людям вернуться в собственные дома, должны отстроить инфраструктуру быстро и качественно, поэтому приглашаем строительные компании, имеющие опыт реализации проектов в гражданском строительстве, на конкурентной основе принять участие в объявленных закупках", — говорится в сообщении.
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По словам главы Агентства Мустафы Найема, главная миссия Агентства — быть помощником в восстановлении.
«Мы можем быть привлечены к каждому этапу — начиная с оценки повреждений, подготовки тендерной документации, проектно-сметной документации, закупки работ и заканчивая воплощением проектов в жизнь. Есть первые тендерные процедуры в гражданском строительстве. Заказчиком работ является Служба восстановления в Киевской области, проектная документацию предоставили органы местного самоуправления, тендерная документация сформирована по результатам консультаций Агентства восстановления с рынком гражданского строительства в мае этого года», — отметил он.
Агентство обновления разработало унифицированные квалификационные требования, обеспечив возможность участия в тендерах всех строительных компаний с достаточным опытом реализации подобных проектов, оборудованием, компетентной командой и финансовой способностью их реализации.
Детали об объявленных закупках по ссылкам
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016513-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016412-a https:// prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016338-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016302-a https://prozorro.gov. ua/tender/UA-2023−06−20−016531-a https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023−06−20−016573-a
Срок подачи предложений — до 5 июля.
После определения победителя будет заключен договор и начнутся строительные работы, которые будут выполняться согласно действующим строительным нормам, в частности, с учетом современных требований по термоизоляции, инклюзивности и безопасности.
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https://www.youtube.com/watch?v=YAM-nROhUMo&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB