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22 июня 2023, 14:30 Читати українською

В Украине объявлены открытые торги на восстановление первых объектов

Агентство восстановления начинает процесс восстановления разрушенного жилья. В системе публичных закупок Prozorro объявлены первые торги по восстановлению объектов жилищной инфраструктуры в Буче, Макарове, Вышгороде и админздания в Бородянке. Об этом сообщает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины в Фейсбуке.

Агентство восстановления начинает процесс восстановления разрушенного жилья.
Фото: poglyad.tv

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Что известно

Как отмечает агентство, все эти населенные пункты пострадали от российского военного вторжения в феврале — марте 2022 года во время активных боевых действий в Киевской области.

«Многоквартирные жилые дома были повреждены в результате попадания боеприпасов или пожаров: и сами здания, и сети водоснабжения, электроснабжения и отопления частично разрушены и нуждаются в капитальном восстановлении.

Чтобы дать возможность людям вернуться в собственные дома, должны отстроить инфраструктуру быстро и качественно, поэтому приглашаем строительные компании, имеющие опыт реализации проектов в гражданском строительстве, на конкурентной основе принять участие в объявленных закупках", — говорится в сообщении.

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По словам главы Агентства Мустафы Найема, главная миссия Агентства — быть помощником в восстановлении.

«Мы можем быть привлечены к каждому этапу — начиная с оценки повреждений, подготовки тендерной документации, проектно-сметной документации, закупки работ и заканчивая воплощением проектов в жизнь. Есть первые тендерные процедуры в гражданском строительстве. Заказчиком работ является Служба восстановления в Киевской области, проектная документацию предоставили органы местного самоуправления, тендерная документация сформирована по результатам консультаций Агентства восстановления с рынком гражданского строительства в мае этого года», — отметил он.

Агентство обновления разработало унифицированные квалификационные требования, обеспечив возможность участия в тендерах всех строительных компаний с достаточным опытом реализации подобных проектов, оборудованием, компетентной командой и финансовой способностью их реализации.

Срок подачи предложений — до 5 июля.

После определения победителя будет заключен договор и начнутся строительные работы, которые будут выполняться согласно действующим строительным нормам, в частности, с учетом современных требований по термоизоляции, инклюзивности и безопасности.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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+35
Vlad UKR
Vlad UKR
22 июня 2023, 14:33
#
Уже помним открытые торги по восстановлению Гостомеля, разворовали все. Подставные левые компании все одних и тех же лиц. Пока не будет нормального надзора запада. Эти бандерлоги разворуют все, Бандюкович просто детский лепет что творят эти.

https://www.youtube.com/watch?v=YAM-nROhUMo&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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0
mantis05
mantis05
22 июня 2023, 15:37
#
Ничо не надо восстанавливать до окончания войны, а дальше- тендеры с участием европейских компаний и подрядчиков. Отечественные уже доказали, что всё своруют, распилят и барабанов навезут. Нах оно надо?
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0
bonv
bonv
22 июня 2023, 17:03
#
Нова кормушка для зе-влади… Велике крадівництво на будові…
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