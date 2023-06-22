В киевском метро возобновили работу сервиса оплаты проезда по QR-кодам

В метро Киева возобновили работу сервиса оплаты проезда в киевском метро разовыми бумажными QR-билетами и QR-кодами, сгенерированными в приложении «Киев Цифровой». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Для устранения неисправности специалисты КП „ГИОЦ“ проводили ремонтные работы в течение вчерашнего дня и минувшей ночью», — говорится в сообщении.

Теперь оплатить проезд в киевском метро можно:

транспортной картой

QR-билетом

QR-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой»

бесконтактной банковской картой

мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

Напомним

Минфин писал, что в среду вечером в столичном метро перестал работать сервис оплаты проезда разовыми бумажными QR-билетами и QR-кодами, сгенерированными в приложении «Киев Цифровой».