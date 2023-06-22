Глава компании Tattarang инвестирует $500 миллионов в Фонд развития Украины

Доктор Эндрю Форрест, австралийский бизнесмен и глава инвестиционной компании Tattarang, вложит инвестиции на $500 млн в Фонд развития Украины (UDF). Об этом стало известно в ходе Конференции по восстановлению Украины — 2023, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«Мы не должны стремиться восстановить то, чем Украина была, с ее устаревшей инфраструктурой советской эпохи. Мы должны представить, какой она может быть с видением, планированием и наличием лучших в мире технологий, управления и мышления.

Это будет позиционировать восстановление Украины не просто как восстановление, а большую возможность для национального обновления. Мы построим будущее, которое будет цифровым, зеленым, справедливым и свободным от коррупции", — заявил Форрест.

Он также призвал других мировых инвесторов увидеть в Украине возможности отличных долгосрочных инвестиций.

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Форрест будет стратегическим советником по созданию UDF и его инвестиционных групп — зеленых стратегических металлов, зеленого железа, зеленого водорода и зеленой электроэнергии и будет выступать в составе консультативной группы для украинского правительства.

Уточняется, что идея UDF была задумана и разработана австралийским миллиардером и вдохновлена планом Маршалла Второй мировой войны. В марте 2022 г. он обратился к главе крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финка, чтобы получить консультативную поддержку создания инвестиционного механизма.