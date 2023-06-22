Галущенко рассказал, когда через Украину может прекратиться транзит российского газа

Шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего контракта на транзит газа, подписанного в 2019 году, невелики. Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Financial Times.

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По словам министра, один из последних путей, по которым российский газ поступает в Европу, может быть перекрыт до конца следующего года, когда истечет срок действия контракта Украины с «Газпромом».

«Я действительно не представляю, как это может быть на двусторонней основе. Я могу сказать, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок», — сказал Галущенко, отвечая на вопрос, будет ли Украина готова пересмотреть соглашение с Москвой после полномасштабного вторжения.

По словам Financial Times, решение Москвы сократить поставки газа в Европу в прошлом году спровоцировало энергетический кризис, разжег инфляцию и повысив стоимость жизни на всем континенте. Но в то время как несколько маршрутов были перекрыты, украинский газопровод является одним из двух, которые продолжают поставлять газ, хотя и в уменьшенных объемах.

По данным энергетической консалтинговой компании ICIS, в мае Австрия получала около половины импорта российского газа через Украину, в то время как Словакия — 95%.

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Галущенко заявил, что Европа будет относительно готова к дальнейшему снижению поставок, поскольку ей уже приходилось адаптироваться к подобным сокращениям в прошлом путем уменьшения спроса и поиска альтернативных источников импорта, таких как сжиженный газ.

«Это первое признание со стороны Киева, что контракт, вероятно, будет разорван в конце следующего года», — подчеркивает FT.

Без украинского транзитного маршрута единственным трубопроводом из России, который до сих пор поставляет газ в Европу, был бы «Турецкий поток», на который в мае приходилось чуть менее 3% европейского газового импорта.

Хотя Галущенко предположил, что европейские политики могут захотеть пересмотреть контракт — как это произошло в 2019 году, когда делегация ЕС выступила посредником на трехсторонних переговорах с Россией и Украиной, — аналитики говорят, что это маловероятно, учитывая сложные перспективы проведения переговоров с Москвой.

Европейская комиссия отказалась комментировать, попытается ли она инициировать переговоры с Россией по продлению контракта.