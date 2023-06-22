Галущенко рассказал, когда через Украину может прекратиться транзит российского газа

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 июня 2023, 13:36 Читати українською

Галущенко рассказал, когда через Украину может прекратиться транзит российского газа

Шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего контракта на транзит газа, подписанного в 2019 году, невелики. Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Financial Times.

Шансы Киева и Москвы договориться о продлении пятилетнего контракта на транзит газа, подписанного в 2019 году, невелики.
Фото: wikipedia.org

Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

По словам министра, один из последних путей, по которым российский газ поступает в Европу, может быть перекрыт до конца следующего года, когда истечет срок действия контракта Украины с «Газпромом».

«Я действительно не представляю, как это может быть на двусторонней основе. Я могу сказать, что мы готовим нашу систему к сокращению поставок», — сказал Галущенко, отвечая на вопрос, будет ли Украина готова пересмотреть соглашение с Москвой после полномасштабного вторжения.

По словам Financial Times, решение Москвы сократить поставки газа в Европу в прошлом году спровоцировало энергетический кризис, разжег инфляцию и повысив стоимость жизни на всем континенте. Но в то время как несколько маршрутов были перекрыты, украинский газопровод является одним из двух, которые продолжают поставлять газ, хотя и в уменьшенных объемах.

По данным энергетической консалтинговой компании ICIS, в мае Австрия получала около половины импорта российского газа через Украину, в то время как Словакия — 95%.

Читайте также: Цена газа в Европе впервые за два месяца превысила 500 долларов за тыс. куб. м

Галущенко заявил, что Европа будет относительно готова к дальнейшему снижению поставок, поскольку ей уже приходилось адаптироваться к подобным сокращениям в прошлом путем уменьшения спроса и поиска альтернативных источников импорта, таких как сжиженный газ.

«Это первое признание со стороны Киева, что контракт, вероятно, будет разорван в конце следующего года», — подчеркивает FT.

Без украинского транзитного маршрута единственным трубопроводом из России, который до сих пор поставляет газ в Европу, был бы «Турецкий поток», на который в мае приходилось чуть менее 3% европейского газового импорта.

Хотя Галущенко предположил, что европейские политики могут захотеть пересмотреть контракт — как это произошло в 2019 году, когда делегация ЕС выступила посредником на трехсторонних переговорах с Россией и Украиной, — аналитики говорят, что это маловероятно, учитывая сложные перспективы проведения переговоров с Москвой.

Европейская комиссия отказалась комментировать, попытается ли она инициировать переговоры с Россией по продлению контракта.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 18 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами