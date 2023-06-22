Курс валют на 22 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 22 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке и продаже не изменилось.

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Валютный рынок

В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро прибавил 5 копеек в покупке, а в продаже 14 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,30 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,25, евро — 40,70−40,94 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,16−40,55 грн/евро.

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