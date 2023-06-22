Обед с инвестором Рэем Далио продали за $115 тысяч

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Обед с Далио Далио пожертвует средства от продажи обеда в Фонд Дэвида Линча. Его программа Meditate New York направлена на предоставление услуг медитации медицинским работникам. По информации агентства, Далио сам практикует медитацию. Как говорит инвестор, это помогает замедлить ход событий, чтобы действовать спокойно даже перед лицом хаоса. Читайте: Рэй Далио: миллиардер, желающий заменить себя искусственным интеллектом

Фонд Дэвида Линча провел аналогичный аукцион в декабре 2022 года. Тогда было продано право пообедать с управляющим хедж-фондом Pershing Square Capital Management Биллом Акманом за $165 тыс. По информации агентства, с 2019 года Акман участвовал в трех других аукционах фонда. Возможность встречи с инвестором в ноябре 2020 года стоила $210 тыс.