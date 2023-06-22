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22 июня 2023, 13:18 Читати українською

Обед с инвестором Рэем Далио продали за $115 тысяч

Право пообедать с основателем крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates, инвестором-миллиардером Рэем Далио продали на благотворительном аукционе, победившая ставка составила $115 тыс., сообщил Bloomberg.

Право пообедать с основателем крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates, инвестором-миллиардером Рэем Далио продали на благотворительном аукционе, победившая ставка составила $115 тыс., сообщил Bloomberg.

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Обед с Далио

Далио пожертвует средства от продажи обеда в Фонд Дэвида Линча. Его программа Meditate New York направлена на предоставление услуг медитации медицинским работникам.

По информации агентства, Далио сам практикует медитацию. Как говорит инвестор, это помогает замедлить ход событий, чтобы действовать спокойно даже перед лицом хаоса.

Читайте: Рэй Далио: миллиардер, желающий заменить себя искусственным интеллектом

Фонд Дэвида Линча провел аналогичный аукцион в декабре 2022 года. Тогда было продано право пообедать с управляющим хедж-фондом Pershing Square Capital Management Биллом Акманом за $165 тыс.

По информации агентства, с 2019 года Акман участвовал в трех других аукционах фонда. Возможность встречи с инвестором в ноябре 2020 года стоила $210 тыс.

В апреле некоммерческий Совет по экономическому образованию продал с аукциона обед с Рэем Далио, и победившая ставка составила $80 тыс. Аукцион «Обед с Рэем» должен был привлечь внимание к важности финансовой грамотности для молодежи.

Кто такой Рэй Далио

Рэй Далио основал Bridgewater Associates почти 50 лет назад и превратил его в крупнейший в мире хедж-фонд. Bridgewater Associates инвестирует в активы по всему миру, а его клиентами являются благотворительные фонды, правительства, пенсионные фонды и суверенные фонды благосостояния.

В 2022 году Далио покинул пост главы хедж-фонда Bridgewater Associates. Сейчас он занимается развитием своего семейного офиса и планирует открыть филиал в Абу-Даби. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg на 21 июня, состояние Далио оценивается в $16,5 млрд.

Далио получил известность, в том числе благодаря стратегии «всепогодного портфеля» (All-Weather Portfolio).

Источник: Минфин
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