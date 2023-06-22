По состоянию на 1 июня 2023 года количество физлиц-предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составило около 2,01 млн. По итогам прошлого года их количество составило 1,98 млн, сообщает пресс-служба Налоговой.
Количество ФОПов в Украине превысило 2 миллиона — Налоговая
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Количество ФОП растет
В 2019, 2020 и 2021 годах — 1,89 млн, 1,90 млн и 1,97 млн соответственно. Таким образом, с 2019 года количество ФОПов постоянно растет.
«Малый бизнес работает, количество зарегистрированных физических лиц-предпринимателей по Украине за последние 5 лет колеблется в пределах 2 млн человек», — говорится в сообщении.
В налоговой добавили, что 76% общего количества зарегистрированных предпринимателей составляют плательщики единого налога.
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Сколько уплачено налогов
На «упрощенке» на июнь находились 1,52 млн человек: первую группу избрали 204,4 тыс. (13,5%), вторую — 564,1 тыс. (37,2%), а третью — 748,1 тыс. (49,3%). При этом плательщиками третьей группы по особому режиму налогообложения (2% ставки) являются 287,7 тыс. человек.
«Несмотря на сложные экономические условия, предпринимателями-плательщиками единого налога обеспечено поступление единого налога в целом по Украине за пять месяцев 2023 года в сумме 15,2 млрд грн, в частности, плательщиками 1 и 2 групп — 2,3 млрд грн, или 17,1 % общих поступлений единого налога», — подытожили в Налоговой.
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