Ощадбанк начал выдавать льготную ипотеку на квартиры в недостроях

В Ощаде напомнили, что ранее кредиты по программе «еОселя» можно было получить только на приобретение недвижимости только на вторичном рынке или на первичном, если дом уже введен в эксплуатацию.

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«Сейчас участники программы могут рассматривать приобретение строящихся квартир, что значительно расширяет предложение», — отметили в банке.