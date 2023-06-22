Государственный Ощадбанк выдал первый льготный ипотечный кредит на приобретение жилья в объекте незавершенного строительства в рамках программы «еОселя», проценты по которому частично будет покрывать государство. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ощадбанк начал выдавать льготную ипотеку на квартиры в недостроях
В Ощаде напомнили, что ранее кредиты по программе «еОселя» можно было получить только на приобретение недвижимости только на вторичном рынке или на первичном, если дом уже введен в эксплуатацию.
Читайте: Жилье под 3% годовых: все столичные новостройки, где его можно приобрести
«Сейчас участники программы могут рассматривать приобретение строящихся квартир, что значительно расширяет предложение», — отметили в банке.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1