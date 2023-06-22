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22 июня 2023, 10:43 Читати українською

ЕБРР поддержит украинскую энергетику на 600 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития уже в этом году поддержит украинскую энергетику в 600 млн евро. Соответствующие меморандумы на полях Конференции по восстановлению Украины в Лондоне подписал премьер-министр Денис Шмигаль, ЕБРР и ЧАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго» и НАК «Нафтогаз».

Европейский банк реконструкции и развития уже в этом году поддержит украинскую энергетику в 600 млн евро.
Фото: kmu.gov.ua

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Что известно

По словам главы правительства, меморандум ЕБРР с «Нафтогазом» предусматривает три главных направления сотрудничества: формирование стратегических запасов природного газа, инвестиции для декарбонизации и уменьшение выбросов метана, инвестиции для повышения энергоэффективности.

«Банк также окажет помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности. После освобождения территории Каховского водохранилища планируем разработку дорожной карты реконструкции ГЭС», — рассказал Денис Шмигаль о новом этапе сотрудничества с ЕБРР в области гидроэнергетики.

Еще один меморандум касается поддержки Укрэнерго. Цель — дать ресурсы компании для покрытия критических затрат. В частности, обеспечить стабильную и бесперебойную передачу и диспетчеризацию электроэнергии.

«Для правительства важно как можно быстрее осуществить комплекс мер по восстановлению, чтобы максимально обеспечить энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул Премьер-министр.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+12
bonv
bonv
22 июня 2023, 10:58
#
А влада народ цінами…
+
+27
Kaleso
Kaleso
22 июня 2023, 11:00
#
Нащо берете гроші якщо за рахунок людей вже робити відновлення будете брехуни
+
0
bonv
bonv
22 июня 2023, 11:05
#
«боротьба» з олігархами продовжується…
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