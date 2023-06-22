ЕБРР поддержит украинскую энергетику на 600 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития уже в этом году поддержит украинскую энергетику в 600 млн евро . Соответствующие меморандумы на полях Конференции по восстановлению Украины в Лондоне подписал премьер-министр Денис Шмигаль, ЕБРР и ЧАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго» и НАК «Нафтогаз».

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Что известно

По словам главы правительства, меморандум ЕБРР с «Нафтогазом» предусматривает три главных направления сотрудничества: формирование стратегических запасов природного газа, инвестиции для декарбонизации и уменьшение выбросов метана, инвестиции для повышения энергоэффективности.

«Банк также окажет помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности. После освобождения территории Каховского водохранилища планируем разработку дорожной карты реконструкции ГЭС», — рассказал Денис Шмигаль о новом этапе сотрудничества с ЕБРР в области гидроэнергетики.

Еще один меморандум касается поддержки Укрэнерго. Цель — дать ресурсы компании для покрытия критических затрат. В частности, обеспечить стабильную и бесперебойную передачу и диспетчеризацию электроэнергии.

«Для правительства важно как можно быстрее осуществить комплекс мер по восстановлению, чтобы максимально обеспечить энергетическую инфраструктуру», — подчеркнул Премьер-министр.