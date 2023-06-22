В Украине, несмотря на войну, продолжает работать 80% бизнеса. Такие цифры из нового исследования Всемирного банка озвучила на Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, пишет Forbes.ua.
В Украине, несмотря на войну, продолжает работать 80% бизнеса — исследование Всемирного банка
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Исследование Всемирного банка
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По данным Всемирного банка, 80% бизнесов в Украине продолжают работать, полностью закрылось только 4%.
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90% услуг публичного сектора предоставляют без перерыва, 97% пенсий выплачивают без задержек.
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Уровень бедности в Украине, по оценке Всемирного банка, вырос за время войны с 5 до 25%.
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Приблизительно каждый четвертый украинец потерял работу.
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Напомним
Всемирный банк в июньском отчете ожидает рост ВВП Украины в 2023 году на уровне 2%, а не 3,3%, как прогнозировалось в январе этого года. Основная причина — экономические потрясения из-за войны.
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