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22 июня 2023, 10:04 Читати українською

В Украине, несмотря на войну, продолжает работать 80% бизнеса — исследование Всемирного банка

В Украине, несмотря на войну, продолжает работать 80% бизнеса. Такие цифры из нового исследования Всемирного банка озвучила на Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, пишет Forbes.ua.

В Украине, несмотря на войну, продолжает работать 80% бизнеса.
Фото: tsn.ua

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Исследование Всемирного банка

  • По данным Всемирного банка, 80% бизнесов в Украине продолжают работать, полностью закрылось только 4%.

  • 90% услуг публичного сектора предоставляют без перерыва, 97% пенсий выплачивают без задержек.

  • Уровень бедности в Украине, по оценке Всемирного банка, вырос за время войны с 5 до 25%.

  • Приблизительно каждый четвертый украинец потерял работу.

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Напомним

Всемирный банк в июньском отчете ожидает рост ВВП Украины в 2023 году на уровне 2%, а не 3,3%, как прогнозировалось в январе этого года. Основная причина — экономические потрясения из-за войны.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
22 июня 2023, 12:19
#
Що скажеш, звикли. Майже 10 років йде війна різного рівня інтенсивності. Аж страшно подумати. Ізраїль — то квіточки у порівнянні з нами.
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