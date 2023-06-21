В метро Киева временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными QR-билетами и QR-кодами, сгенерированными в приложении «Киев Цифровой». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В киевском метро произошел сбой. Временно не работает оплата QR-кодами
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«Специалисты пытаются как можно быстрее решить вопрос», — говорится в сообщении.
Как можно оплатить проезд
Теперь оплатить проезд в киевском метро можно:
- транспортной картой
- бесконтактной банковской картой
- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
Напомним
«Минфин» писал, что с 15 мая между поездами Киевскому метрополитену сократили интервалы, а на некоторых станциях открыли вторые вестибюли.
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Источник: Минфин
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