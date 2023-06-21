В киевском метро произошел сбой. Временно не работает оплата QR-кодами

В метро Киева временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными QR-билетами и QR-кодами, сгенерированными в приложении «Киев Цифровой». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Специалисты пытаются как можно быстрее решить вопрос», — говорится в сообщении.

Как можно оплатить проезд

Теперь оплатить проезд в киевском метро можно:

транспортной картой

бесконтактной банковской картой

мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

Напомним

«Минфин» писал, что с 15 мая между поездами Киевскому метрополитену сократили интервалы, а на некоторых станциях открыли вторые вестибюли.