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21 июня 2023, 18:55 Читати українською

Госдолг Великобритании превысил 100% ВВП впервые с 1961 года

Государственный долг Великобритании по итогам мая вырос до 100,1% ВВП. Размер госдолга впервые преодолел отметку в 100% с 1961 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики.

Государственный долг Великобритании по итогам мая вырос до 100,1% ВВП.
Фото: depositphotos.com

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Госдолг Великобритании

Всего сумма госдолга Великобритании, без учета заимствований госбанков, составляет 2,5 трлн фунтов стерлингов ($3,28 трлн). Увеличение госдолга связано с ростом госзаймов в мае на 20 млрд фунтов.

Формально, преодоление отметки в 100% было зафиксировано еще в период пандемии COVID-19. Однако уточненные данные показали, что размер госдолга все-таки не преодолевал этот порог.

Как пишет Лига, данные Управления национальной статистики показали, что превышение порога было обусловлено почти исключительно факторами, связанными с инфляционным кризисом, который побудил Банк Англии повысить ставки с 0,1% до 4,5% с конца 2021 года.

Читайте: Госдолг США впервые превысил $32 триллиона

Государственные компенсации на оплату счетов за электроэнергию для домашних хозяйств в мае составили 3,6 млрд фунтов, а индексация пособий с учетом инфляции увеличила расходы на социальное обеспечение на 2,9 млрд фунтов.

Бастующие работники государственного сектора добились более высоких выплат, чем планировалось, что привело к росту расходов на зарплату на 3,4 млрд фунтов.

Расходы на обслуживание госдолга составили 7,7 млрд фунтов.

При этом дефицит госбюджета за первые два месяца финансового года (начался 1 апреля 2023 года) остался на уровне 42,9 млрд фунтов, что почти вдвое больше, чем по итогам мая прошлого года.

Источник: Минфин
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