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21 июня 2023, 15:04 Читати українською

Евросоюз покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании к 2027 году — фон дер Ляйен

Европейский Союз покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании ее обновления до 2027 года. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в Лондоне на международной конференции, посвященной возобновлению Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Европейский Союз покроет 45% всех потребностей Украины в финансировании ее обновления до 2027 года.
Фото: pixabay.com

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«К 2027 году дефицит в украинской налоговой системе будет составлять около 60 млрд евро. Потребности в скорейшем восстановлении составят около 50 млрд евро. Это означает, что в целом дефицит будет составлять 110 млрд евро к 2027 году. Поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет примерно 50 млрд евро для Украины», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, это финансирование будет осуществляться в виде европейских грантов, кредитов, а также за счет ранее замороженных российских активов.

«Мы будем работать с Украиной столько, сколько понадобится. Сегодня мы подробно обсудим планирование инвестиций и реформ. Этот план может стать якорем для всех международных доноров. У нас должна быть прогнозируемость. Это поможет нашей координации и максимизирует наше влияние», — сказала она.

Напомним

«Минфин» писал, что Еврокомиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

По словам фон дер Ляйен, эта помощь обеспечит перспективу и предсказуемость для правительства в Киеве, а также будет «стимулировать других доноров активизироваться».

Источник: Минфин
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