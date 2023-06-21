ВВП не досчитается 0,2%: НБУ просчитал для «Минфина» экономические последствия разрушения Каховской ГЭС

Согласно первой оценке Национального банка, из-за разрушения Каховской ГЭС отрицательный вклад в изменение реального ВВП Украины составит 0,2%. Об этом говорится в официальном ответе НБУ на запрос «Минфина».

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«В краткосрочном периоде влияние будет ограниченным. Он будет обусловлен прежде всего негативным влиянием сокращения потребления воды на промышленную деятельность юго-восточного региона, в частности, работу ряда металлургических предприятий, предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности. Дополнительно на последних отразится снижение урожая подсолнечника и овощей, которые выращиваются в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской области», — уточняется в нем.

В Нацбанке подчеркнули, что риски для экономики больше всего сконцентрированы в сокращении ее потенциала.

Речь идет о рисках снижения производительности сельского хозяйства, потерях ирригационных систем, а также потерях имущества и производственных мощностей на затопленных территориях, ухудшении ожиданий и возможном усилении миграции, в том числе за рубеж.

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Аналитики регулятора считают, что потери урожая зерновых и масличных приведут к снижению экспорта отдельных продовольственных товаров. Кроме того, из-за снижения внутреннего предложения овощей увеличится их импорт.

«Это по первым оценкам Национального банка может привести к расширению дефицита торговли товарами в следующие два года. Максимальные потери оцениваются в 0,4 млрд долларов в 2023 году и 0,7 млрд долларов в 2024 году», — говорится в ответе НБУ для «Минфина».

В нем также подчеркивается, что этот акт терроризма со стороны россии будет иметь долгосрочные последствия для Украины и увеличивать стоимость восстановления нашего государства.

Нацбанковцы объяснили, что в настоящее время полностью оценить влияние этой катастрофы невозможно, поскольку территория, понесшая наибольшие потери, еще находится под оккупацией.

В НБУ выделили значительные гуманитарно-экологические последствия:

Затопление населенных пунктов (около 80 по оценке правительства), включая часть Херсона, утрата имущества.

Проблемы с водоснабжением, в том числе питьевой воды, в части Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Риски для жизни и здоровья людей, животных и птиц.

Загрязнение территорий.

Климатические изменения.

Власти обещают точнее оценить потери для экономики и финансового сектора.

«Каховская катастрофа — беспрецедентна для Украины. Финансовый сектор терпит убытки из-за разрушения Каховской ГЭС, прежде всего из-за потерь своих клиентов — домохозяйств, промышленных и аграрных предприятий. Национальный банк уже работает над оценкой убытков, собирая информацию от участников рынка. Потери экономики в целом и сектора, в частности, от ущерба экосистеме можно будет оценить только со временем», — отметили в Нацбанке.

Там также заверили, что не получали обращений о помощи в эвакуации от банков и небанковских финансовых учреждений в связи с катастрофическими последствиями подрыва Каховской ГЭС. То есть финансовые учреждения справились с этими проблемами самостоятельно.