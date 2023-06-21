Курс валют на 21 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 21 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке и продаже потерял 5 копеек. Евро в покупке не изменилось, а в продаже потерял 5 копеек.

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В обменниках доллар не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Курс евро потерял 10 копеек в покупке, а в продаже 1 копейку

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,35 грн. Евро покупают за 40,30 грн., а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,28−37,29, евро — 40,60−40,86 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,90−40,29 грн/евро.

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