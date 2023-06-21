Экспорт «зерновым коридором» через неделю сократился на треть — УКАБ

«Зерновой коридор»

С 12 по 18 июня в украинских морпортах было загружено 9 судов, что на 4 единицы меньше, чем за предыдущую неделю. В УКАБ объясняют, что эти суда загружены, но еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения и ждут ее.

По данным ассоциации, на следующей неделе ожидаются еще хуже показатели, потому что за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 5 судов.

Куда отправляли продукцию

Украинская продукция была отправлена в страны Азии (Китай, Турция) и Европу (Испания, Италия, Франция).

Напомним

В правительстве Украины заявили о фактической блокировке российской стороной зерновой инициативы. рф открыто саботирует инспекцию судов, что уменьшило пропускную способность коридора менее чем на 20% от возможной.

Свое участие в соглашении россия подтвердила в конце мая, продлив ее действие на 60 дней — до 17 июля.

Зерновое соглашение было заключено в июле прошлого года с участием Украины, Турции и ООН, а также Турции, ООН и россии. Соглашения обеспечивают безопасный проход судов с украинским зерном, их соблюдение обеспечивает Совместный координационный центр в Стамбуле, в который входят представители всех сторон.