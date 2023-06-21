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21 июня 2023, 10:43 Читати українською

Экспорт «зерновым коридором» через неделю сократился на треть — УКАБ

В течение 46 недель работы «зернового коридора» с 12 по 18 июня 2023 через морские порты Одесской области было экспортировано 438,1 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 33% меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

В течение 46 недели работы «зернового коридора» с 12 по 18 июня 2023 года через морские порты Одесской области было экспортировано 438,1 тыс. т агропромышленной продукции, что на 33% меньше, чем за предыдущую неделю.
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«Зерновой коридор»

С 12 по 18 июня в украинских морпортах было загружено 9 судов, что на 4 единицы меньше, чем за предыдущую неделю. В УКАБ объясняют, что эти суда загружены, но еще не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения и ждут ее.

По данным ассоциации, на следующей неделе ожидаются еще хуже показатели, потому что за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 5 судов.

Куда отправляли продукцию

Украинская продукция была отправлена в страны Азии (Китай, Турция) и Европу (Испания, Италия, Франция).

Напомним

В правительстве Украины заявили о фактической блокировке российской стороной зерновой инициативы. рф открыто саботирует инспекцию судов, что уменьшило пропускную способность коридора менее чем на 20% от возможной.

Свое участие в соглашении россия подтвердила в конце мая, продлив ее действие на 60 дней — до 17 июля.

Зерновое соглашение было заключено в июле прошлого года с участием Украины, Турции и ООН, а также Турции, ООН и россии. Соглашения обеспечивают безопасный проход судов с украинским зерном, их соблюдение обеспечивает Совместный координационный центр в Стамбуле, в который входят представители всех сторон.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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0
yarg
yarg
21 июня 2023, 11:04
#
«Протягом 46 тижнів роботи „зернового коридору“ з 12 по 18 червня 2023 року»

авторы , поясните о чем это ?
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0
Alpenstein
Alpenstein
21 июня 2023, 11:13
#
Цікаво, 2 млн тон експорту зерна в місяць — це ж винос з полів України цієї маси, яку рослини «натягли» з чорнозему. Відповідно у нас має відбуватись постійний імпорт добрив на як мінімум таку саму вагу. З цим логістика справляється? Чи добрива імпортуються у вигляді CH4 трубопроводами?

Потрібна роз’яснювальна агробригада :)
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0
yarg
yarg
21 июня 2023, 11:22
#
Т.е вы считаете , что если Украина собирает каждый год последние лет 10 по 60−65 миллионов тонн зерна — то должна закупать столько же тонн удобрений ? а есть еще и картошка и кукуруза и соя… вместе — миллионов 120−130 тонн будет…
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Rubi0
Rubi0
21 июня 2023, 11:46
#
На 1 тонна зерна 50 кг удобрений, так что делите на 20
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0
parseval
parseval
21 июня 2023, 11:48
#
Основна частка маси рослин утворюється через зв’язування атмосферного вуглецю і води в процессі…не повірите фотосинтезу. Добрива відіграють підтримуючу роль через залучення азоту, марганцю, калію і тд тих елементів які дефіцитні в данних типах грунтів. Тому маса органіки яку ми збираємо з полів не дорівнює від слова зовсім масі добрив які треба вносити. До речі кількість добрив на гектар вимірюєтсья десятками кг, а збір тих же зернових десятки центнерів.
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