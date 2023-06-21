Глава Еврокомиссии предложила зарезервировать для Украины 50 миллиардов евро

Еврокомиссия предлагает зарезервировать для Украины в бюджете ЕС 50 млрд евро на следующие четыре года, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Брюсселе.

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Что известно

Предложенная финансовая помощь предусматривает как займ, так и гранты, отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, такой резерв предоставит перспективы «для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также простимулирует других доноров».

Фон дер Ляен отметила, что общая финансовая помощь Украине от ЕС уже составила 30 млрд евро.

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