Еврокомиссия предлагает зарезервировать для Украины в бюджете ЕС 50 млрд евро на следующие четыре года, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции в Брюсселе.
Глава Еврокомиссии предложила зарезервировать для Украины 50 миллиардов евро
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Что известно
Предложенная финансовая помощь предусматривает как займ, так и гранты, отметила глава Еврокомиссии.
По ее словам, такой резерв предоставит перспективы «для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также простимулирует других доноров».
Фон дер Ляен отметила, что общая финансовая помощь Украине от ЕС уже составила 30 млрд евро.
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