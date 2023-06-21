7 новых финтех-компаний появилось в Украине за год полномасштабного вторжения. Об этом рассказали на презентации Украинского финтех-каталога 2023 года.
Более чем за год войны в Украине появилось семь новых финтех-компаний
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Украинский финтех в цифрах
- финтех-рынок Украины насчитывает 246 компаний, 7 из которых основаны в 2022 году;
- 68% финтех-компаний прошли точку безубыточности;
- 33% компаний работают на международном рынке;
- 77% украинских финтех-компаний базируются в Киеве;
- 66% компаний финансируются исключительно собственными средствами;
- большинство финтехов ориентированы на работу с крупным бизнесом, физическими лицами массового сегмента и финансовыми учреждениями;
- 49% компаний назвали своим ключевым рынком Украину, из них 24% компаний сталкиваются с проблемой законодательного/регулятивного ограничения при ведении бизнеса в Украине;
- наиболее распространенной технологией среди украинских финтех-компаний признана АРИ. В то же время, 79% финтех-компаний указали искусственный интеллект как одну из перспективных технологий для украинского рынка.
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Источник: Минфин
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