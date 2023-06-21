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21 июня 2023, 9:24 Читати українською

Более чем за год войны в Украине появилось семь новых финтех-компаний

7 новых финтех-компаний появилось в Украине за год полномасштабного вторжения. Об этом рассказали на презентации Украинского финтех-каталога 2023 года.

7 новых финтех-компаний появилось в Украине за год полномасштабного вторжения.
Фото: psm7.com

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Украинский финтех в цифрах

  • финтех-рынок Украины насчитывает 246 компаний, 7 из которых основаны в 2022 году;
  • 68% финтех-компаний прошли точку безубыточности;
  • 33% компаний работают на международном рынке;
  • 77% украинских финтех-компаний базируются в Киеве;
  • 66% компаний финансируются исключительно собственными средствами;
  • большинство финтехов ориентированы на работу с крупным бизнесом, физическими лицами массового сегмента и финансовыми учреждениями;
  • 49% компаний назвали своим ключевым рынком Украину, из них 24% компаний сталкиваются с проблемой законодательного/регулятивного ограничения при ведении бизнеса в Украине;
  • наиболее распространенной технологией среди украинских финтех-компаний признана АРИ. В то же время, 79% финтех-компаний указали искусственный интеллект как одну из перспективных технологий для украинского рынка.

Читайте: Финтех-тренды 2022: в Украине заработают платежные системы на основе блокчейна

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Источник: Минфин
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