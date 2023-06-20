Ведущие мировые компании пообещали трудоустроить в Европе более 13 тысяч украинских беженцев

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2023, 17:03 Читати українською

Ведущие мировые компании пообещали трудоустроить в Европе более 13 тысяч украинских беженцев

Более 40 ведущих мировых компаний пообещали предоставить более 250 тысячам беженцев из Украины и других стран рабочие места для обучения на территории Европы. Об этом говорится в прессрелизе по итогам бизнес-саммита в Париже.

Более 40 ведущих мировых компаний пообещали предоставить более 250 тысячам беженцев из Украины и других стран рабочие места для обучения на территории Европы.
Фото: euneighbourseast.eu

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие компании наймут украинских беженцев

Согласно сообщению, бренды, которые намерены нанять 13680 украинцев и других беженцев в течение следующих трех лет по всей Европе это:

  • Amazon (наймёт не менее 5000 беженцев);
  • Hilton (1500);
  • Marriott International (1500);
  • ISS (1000);
  • Teleperformance (500).

Кроме того, обязательства по трудоустройству беженцев взяли на себя также кадровые агентства. В частности, включив их в состав своих контингентов, а также направив на работу своим клиентам по всей Европе.

Речь идет о 152 000 человек, из них Adecco подключит к работе по меньшей мере 50 000 беженцев, Randstad — 40 000, EWL Group — 35 000, ManpowerGroup — 30 000.

Некоторые крупные компании объявили о своих обязательствах проводить обучение, чтобы помочь беженцам развить востребованные технические навыки, такие как ИТ, программирование и кибербезопасность.

Accenture обязалась провести обучение и обеспечить поддержку около 16 000 беженцев, Indeed — 15 000 беженцев, Cisco — 10 000 беженцев, Microsoft и Generali — по 5000 беженцев каждая.

«Поскольку российскому вторжению в Украину не видно конца, а Европейский Союз приветствует миллионы украинцев, очень важно, чтобы беженцам была предложена долгосрочная интеграция и надежда на интеграцию на рынок труда», — отметил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Бедный папа
Бедный папа
20 июня 2023, 17:15
#
Военком Борисов не будет против моего трудоустройства в ведущие мировые компании?
+
0
StNiko
StNiko
20 июня 2023, 18:48
#
На амазоні вроді як значні скорочення штату, було б добре, якби так і було.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами