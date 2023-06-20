Более 40 ведущих мировых компаний пообещали предоставить более 250 тысячам беженцев из Украины и других стран рабочие места для обучения на территории Европы. Об этом говорится в прессрелизе по итогам бизнес-саммита в Париже.
Ведущие мировые компании пообещали трудоустроить в Европе более 13 тысяч украинских беженцев
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Какие компании наймут украинских беженцев
Согласно сообщению, бренды, которые намерены нанять 13680 украинцев и других беженцев в течение следующих трех лет по всей Европе это:
- Amazon (наймёт не менее 5000 беженцев);
- Hilton (1500);
- Marriott International (1500);
- ISS (1000);
- Teleperformance (500).
Кроме того, обязательства по трудоустройству беженцев взяли на себя также кадровые агентства. В частности, включив их в состав своих контингентов, а также направив на работу своим клиентам по всей Европе.
Речь идет о 152 000 человек, из них Adecco подключит к работе по меньшей мере 50 000 беженцев, Randstad — 40 000, EWL Group — 35 000, ManpowerGroup — 30 000.
Некоторые крупные компании объявили о своих обязательствах проводить обучение, чтобы помочь беженцам развить востребованные технические навыки, такие как ИТ, программирование и кибербезопасность.
Accenture обязалась провести обучение и обеспечить поддержку около 16 000 беженцев, Indeed — 15 000 беженцев, Cisco — 10 000 беженцев, Microsoft и Generali — по 5000 беженцев каждая.
«Поскольку российскому вторжению в Украину не видно конца, а Европейский Союз приветствует миллионы украинцев, очень важно, чтобы беженцам была предложена долгосрочная интеграция и надежда на интеграцию на рынок труда», — отметил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
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