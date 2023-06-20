В Украине хотят ввести выплаты пленным и раненым военным

В Верховной Раде к рассмотрению на комитете подготовили обновленный текст законопроекта 9342 о выплате военнослужащим. Среди новаций — выплаты пленным и раненым на лечении. Об этом первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

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«По доплатам военнослужащим ничего не изменилось. Остается норма, что военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30−100 тыс. грн. Важно: доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных Кабинетом министров. По факту это закрепляет тот механизм, который действует и сейчас», — сказал он.

В тексте добавилась норма о выплатах пленникам/пропавшим без вести и раненым на лечении.

«Для временно находящихся на лечении раненых военнослужащих и пленных/пропавших без вести дополнительно выплачивают 100 тыс. грн ежемесячно. И опять же на условиях КМУ», — добавил Железняк.

При этом для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров, предусмотрены два месяца выплат по последней занимаемой должности, а с третьего месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 12 тыс. грн. Это вдвое больше, чем было в первом чтении.

В то же время, между первой и новой версиями проекта закона исчезли упоминания о доплатах полицейским, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты. Предварительно планировалось установить выплаты от 10 до 100 тыс. грн.

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«Последнее изменение — размер дополнительной доплаты для инструкторов. В первом чтении минимальный предел составил 10 тыс. грн, в первой версии до второго чтения — 20 тыс. грн. Но в финальной версии остановились на минимальном размере в 15 тыс. грн. Максимальный так и осталось 30 тыс. Но опять же на условиях и порядке установленных КМУ. То есть как сейчас», — отметил Железняк.

Остальные нормы почти не изменились. В частности, срочникам предлагают дополнительные ежемесячные выплаты в 6 тыс. грн, курсантам — 2350 грн.

В законопроекте также остались нормы, не связанные с финансированием:

не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедших курс базовой военной подготовки;

минимальный срок прохождения базовой военной подготовки — не менее одного месяца;

для военных предусмотрен ежегодный отпуск продолжительностью 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а для курсантов — до 10 дней зимнего отпуска и до 20 дней летнего.

По словам Железняка, комитет ВР этот текст еще не рассматривал, потому финальная редакция еще может измениться.

Голосование в зале в целом состоится на ближайшем пленарном заседании.