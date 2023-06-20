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20 июня 2023, 14:34 Читати українською

После исключения Райффайзен Банка из госпрограммы «5-7-9» около трети его заемщиков обратились за помощью к госбанкам

Порядка 20−30% клиентов-заемщиков Райффайзен Банк начали консультации с другими банками по части кредитования в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» после исключения из нее украинского Райффайзена. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель председатель Райффайзен Банка Наталия Гурина.

Порядка 20−30% клиентов-заемщиков Райффайзен Банк начали консультации с другими банками по части кредитования в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» после исключения из нее украинского Райффайзена.

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Ситуация не критична

«20−30% — это преимущественно клиенты малого бизнеса. Они начали смотреть на предложения в других банках, начали коммуницировать с ними. В основном, конечно же, с государственными», — сказала Гурина.

При этом она не говорила об уходе этих клиентов из Райффайзен Банка, и заверила, что не видит в нынешней коммуникации ничего критичного.

Наталия Гурина также сообщил, что Райффайзен старается вернуться в программу «Доступные кредиты 5−7−9%», для чего направил соответствующие письма в Кабмин, Министерство финансов, Нацбанк, Фонд развития предпринимательства.

Читайте: Райффайзен Банк исключили из программы «Доступные кредиты 5−7−9%» из-за санкций против российской компании группы RBI

Напомним

Как ранее писал «Минфин», украинский Райффайзен Банк из австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) был исключен правительством из госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» из-за санкций СНБО против российского банка из этой группы.

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Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
bonv
bonv
20 июня 2023, 14:36
#
Сегодня банкомат попросил меня прикрыть
клавиатуру рукой, что бы никто меня не ограбил. А потом взял с меня 6% комиссии:)))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 июня 2023, 14:55
#
Было бы смешно, если бы не так плачевно…

Австрийскому Райфу нельзя участвовать в этой программе,
а вот российской Альфе (Сенс-банку) — можно, не смотря
на наличие российских подсанкционных владельцев
контрольного пакета акций банка…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 июня 2023, 15:10
#
На сайте гос.программы «доступные кредиты 5−7-9%»
https://5−7-9.gov.ua/
до сих пор в качестве партнёров числится Мегабанк,
который ещё в 2022 году был отправлен на ликвидацию.
И конечно же одним из ключевых партнёров прописан
Альфа-банк, принадлежащий попавшим под международные
и украиснкие санкции российским гражданам.


+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 июня 2023, 15:15
#
Консультант сайта https://5−7−9.gov.ua/ предоставил перечень
банков-партнёров на 20.06.2023, который цитирую ниже:

1. АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
3. АТ «ОЩАДБАНК»
4. АТ «ПУМБ»
5. АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»
6. АБ «УКРГАЗБАНК»
7. АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
8. АТ «УКРЕКСІМБАНК»
9. АТ «КРЕДОБАНК»
10. АТ «ОТП БАНК»
11. АБ «БАНК «ЛЬВІВ»
12. ПАТ «БАНК ВОСТОК»
13. АТ «АЛЬФА-БАНК»
14. АБ «ПІВДЕННИЙ»
15. АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
16. АТ «КІБ»
17. АТ «БАНК АЛЬЯНС»
18. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
19. АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»
20. АТ «ТАСКОМБАНК»
21. АТ «УКРСИББАНК»
22. АТ «АБ «РАДАБАНК» 2
3. ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
24. АТ «КБ «ГЛОБУС»
25. АТ «Полтава-Банк»
26. АТ «АСВІО БАНК»
27. ПАТ «МТБ БАНК»
28. АТ «ПОЛІКОМБАНК»
29. АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
30. АБ «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
31. АТ «МетаБанк»
32. АТ «СКАЙ БАНК»
33. АТ «ПРАВЕКС БАНК»
34. АТ «АЛЬТБАНК»
35. АТ «БАНК «ГРАНТ»
36. АТ «МОТОР-БАНК»
37. АТ «РВС БАНК»
38. КБ «АКОРДБАНК»
39. АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
40. АТ «АКБ «КОНКОРД»
41. АТ «КРИСТАЛБАНК»
42. АТ «ЮНЕКС БАНК»
43. АТ «АЙБОКС БАНК

P. S. На сайте в перечне логотипов банков-партнёров можно
наблюдать и логотип ликвидируемого уже целых год Мегабанка.
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