После исключения Райффайзен Банка из госпрограммы «5-7-9» около трети его заемщиков обратились за помощью к госбанкам

Порядка 20−30% клиентов-заемщиков Райффайзен Банк начали консультации с другими банками по части кредитования в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» после исключения из нее украинского Райффайзена. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель председатель Райффайзен Банка Наталия Гурина.

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Ситуация не критична

«20−30% — это преимущественно клиенты малого бизнеса. Они начали смотреть на предложения в других банках, начали коммуницировать с ними. В основном, конечно же, с государственными», — сказала Гурина.

При этом она не говорила об уходе этих клиентов из Райффайзен Банка, и заверила, что не видит в нынешней коммуникации ничего критичного.

Наталия Гурина также сообщил, что Райффайзен старается вернуться в программу «Доступные кредиты 5−7−9%», для чего направил соответствующие письма в Кабмин, Министерство финансов, Нацбанк, Фонд развития предпринимательства.

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Напомним

Как ранее писал «Минфин», украинский Райффайзен Банк из австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) был исключен правительством из госпрограммы «Доступные кредиты 5−7−9%» из-за санкций СНБО против российского банка из этой группы.