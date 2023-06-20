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20 июня 2023, 14:01 Читати українською

Intel потратит более 30 миллиардов евро на развитие двух заводов по производству микросхем в Германии

Американская компания Intel потратит более 30 млрд евро на развитие двух заводов по производству микросхем в Магдебурге (Германия) в рамках своей экспансии в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Американская компания Intel потратит более 30 млрд евро на развитие двух заводов по производству микросхем в Магдебурге (Германия) в рамках своей экспансии в Европе.
Фото: pixabay.com

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что это самая крупная в истории Германии иностранная инвестиция.

По словам источника Reuters, Берлин договорился с американским производителем микросхем о субсидиях на сумму почти 10 млрд евро, что превышает 6,8 млрд евро, которые он поначалу предложил Intel для строительства двух передовых заводов.

Генеральный директор Intel Пэт Хелсингер сказал, что он благодарен правительству и земле Саксония-Ангальт, где расположен Магдебург, за «реализацию видения динамической, устойчивой, передовой полупроводниковой индустрии в Германии и ЕС».

Под руководством Гельзингера Intel инвестирует миллиарды в строительство заводов на трех континентах, чтобы восстановить свое доминирование в производстве микросхем и лучше конкурировать с конкурентами — AMD, Nvidia и Samsung.

«Сегодняшняя сделка является важным шагом для Германии как месторасположения высокотехнологичного производства — и для нашей устойчивости», — сказал Шольц после подписания соглашения.

Он добавил, что благодаря этим инвестициям Германия догоняет в технологическом плане лучших мировых производителей и расширяет свои возможности для развития экосистемы и производства микрочипов.

Инвестиции Intel

Соглашение в Германии стало третьей крупной инвестицией Intel за последние четыре дня.

В пятницу компания Intel объявила о планах по заводу по производству микросхем в Польше стоимостью $4,6 млрд, а в воскресенье Израиль заявил, что Intel потратит $25 млрд на строительство завода в этой стране.

Прогноз

По данным McKinsey, ожидается, что к 2030 году производство полупроводников станет отраслью с триллионным оборотом, увеличившись с $600 млрд. в 2021 году.

И США, и Европа пытаются привлечь крупных промышленных игроков посредством сочетания государственных субсидий и благоприятного законодательства, а Германия озабочена тем, что теряет привлекательность как место для инвестиций.

Правительство в Берлине инвестирует миллиарды евро в субсидии, чтобы привлечь технологические компании, на фоне растущей тревоги по поводу нестабильности цепочки поставок и зависимости от Южной Кореи и Тайваня в вопросах поставки микросхем.

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Источник: Минфин
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