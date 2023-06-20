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20 июня 2023, 13:02 Читати українською

В мае банки выдали кредитов под госгарантии на портфельной основе еще более чем на 4 миллиарда

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 23 642 кредита более чем на 78 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 23 642 кредита более чем на 78 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

По состоянию на начало мая 29 банков-кредиторов обслуживают 17374 кредита на сумму 54,39 млрд грн.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 26,5 млрд грн. Это около 73% от общего лимита предоставленных гарантий (36,33 млрд грн).

При этом в мае 2023 года заключено 987 кредитных договоров на сумму 4,33 млрд. грн. с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,36 млрд. грн.

Количество кредитов

По количеству кредитов лидирует Приватбанк — обслуживается 12 344 кредита на общую сумму 18,86 млрд грн, что составляет 78% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов Сбербанк — 2 238 кредитов на 9,01 млрд грн (соответственно — 74% от лимита банка).

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Наибольший объем кредитов обслуживается:

  • в Киеве — 1 148 кредитов на сумму 4,23 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1544 кредита на 3,99 млрд грн;
  • в Одесской области — 1241 кредит на 3,92 млрд грн;
  • во Львовской — 1439 кредитов на 3,45 млрд грн.

По видам экономической деятельности больше кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

  • сельское хозяйство — 6 810 кредитов на общую сумму 34,41 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 6546 кредитов на 10,56 млрд грн;
  • перерабатывающей промышленности — 1577 кредитов на 5,73 млрд грн.

Источник: Минфин
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