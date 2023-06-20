ЕС готовит финансовую помощь для Украины на 50 миллиардов евро — Bloomberg

Европейский союз намерен выделить Украине пакет финансовой помощи около 50 млрд евро . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить срочные приоритеты восстановления страны.

Предполагается, что новый пакет помощи будет объявлен во вторник, к тому же документ еще может быть изменен. Источники агентства отметили, что помощь будет предложена в виде грантов, льготных ссуд и гарантий.

По словам одного из собеседников, план будет финансироваться за счет вкладов государств-членов вместо рыночных ссуд.

Брюссель также рассматривает варианты использования замороженных активов, в частности Центрального банка России.

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Источники уточнили, что нынешний пакет направлен на то, чтобы объединить пособие, используемое для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением необходимой инфраструктуры.

Денежные средства выплатят при условии, что Украина проведет реформы, направленные на улучшение верховенства закона и борьбу с коррупцией.