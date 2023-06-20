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20 июня 2023, 12:19 Читати українською

ЕС готовит финансовую помощь для Украины на 50 миллиардов евро — Bloomberg

Европейский союз намерен выделить Украине пакет финансовой помощи около 50 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Европейский союз намерен выделить Украине пакет финансовой помощи около 50 млрд евро.
Фото: pixabay.com

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Предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить срочные приоритеты восстановления страны.

Предполагается, что новый пакет помощи будет объявлен во вторник, к тому же документ еще может быть изменен. Источники агентства отметили, что помощь будет предложена в виде грантов, льготных ссуд и гарантий.

По словам одного из собеседников, план будет финансироваться за счет вкладов государств-членов вместо рыночных ссуд.

Брюссель также рассматривает варианты использования замороженных активов, в частности Центрального банка России.

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Источники уточнили, что нынешний пакет направлен на то, чтобы объединить пособие, используемое для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением необходимой инфраструктуры.

Денежные средства выплатят при условии, что Украина проведет реформы, направленные на улучшение верховенства закона и борьбу с коррупцией.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+41
Kharakternyk
Kharakternyk
20 июня 2023, 13:09
#
Грошові кошти виплатять за умови, що Україна проведе реформи, спрямовані на поліпшення верховенства закону і боротьбу з корупцією.
Тобто гроші ми ще можемо не отримати завдяки яйцям по 17 грн. і т.д.
Можливо це лише мені так здається, що в якого чиновника пальцем не ткни, не промахнешся, попадеш в корупціонера…
+
+15
zevs1
zevs1
20 июня 2023, 13:17
#
Денежные средства выплатят при условии, что Украина проведет реформы, направленные на улучшение верховенства закона и борьбу с коррупцией.

Это что же наши чиновники и политики должны против самих себя бороться и ещё в тюрьму сесть чтобы получить 50млрд, ради таких денег могу представить как разыграется фантазия наших чинуш, это будет очень крутое шоу на котором европейские чиновники видимо хотят и могут повеселиться.
Это шоу будет покруче 95кв
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