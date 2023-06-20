Европейский союз намерен выделить Украине пакет финансовой помощи около 50 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
ЕС готовит финансовую помощь для Украины на 50 миллиардов евро — Bloomberg
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Предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить срочные приоритеты восстановления страны.
Предполагается, что новый пакет помощи будет объявлен во вторник, к тому же документ еще может быть изменен. Источники агентства отметили, что помощь будет предложена в виде грантов, льготных ссуд и гарантий.
По словам одного из собеседников, план будет финансироваться за счет вкладов государств-членов вместо рыночных ссуд.
Брюссель также рассматривает варианты использования замороженных активов, в частности Центрального банка России.
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Источники уточнили, что нынешний пакет направлен на то, чтобы объединить пособие, используемое для выплаты заработной платы, пенсий и некоторых государственных услуг с расходами, связанными с восстановлением необходимой инфраструктуры.
Денежные средства выплатят при условии, что Украина проведет реформы, направленные на улучшение верховенства закона и борьбу с коррупцией.
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Комментарии - 2
Тобто гроші ми ще можемо не отримати завдяки яйцям по 17 грн. і т.д.
Можливо це лише мені так здається, що в якого чиновника пальцем не ткни, не промахнешся, попадеш в корупціонера…
Это что же наши чиновники и политики должны против самих себя бороться и ещё в тюрьму сесть чтобы получить 50млрд, ради таких денег могу представить как разыграется фантазия наших чинуш, это будет очень крутое шоу на котором европейские чиновники видимо хотят и могут повеселиться.
Это шоу будет покруче 95кв