Binance ушла из Великобритании, Ethereum, вероятно, не признают ценной бумагой: что нового на рынке криптовалют

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2023, 11:58 Читати українською

Binance ушла из Великобритании, Ethereum, вероятно, не признают ценной бумагой: что нового на рынке криптовалют

Binance Group подала заявление в Управление финансового надзора Великобритании (FCA) об отзыве регистрации своей дочерней компании Binance Markets Limited (BML). Заявление было одобрено регулятором.

Binance отозвала лицензию в ВеликобританииBinance Group подала заявление в Управление финансового надзора Великобритании (FCA) об отзыве регистрации своей дочерней компании Binance Markets Limited (BML).
Фото: pixabay.com

Binance отозвала лицензию в Великобритании

Организация не сможет предоставлять какие-либо услуги в Соединенном Королевстве.

Региональный менеджер Binance Илир Ларо в комментарии Finance Magnates заявил, что решение не повлияло на операционную деятельность, поскольку фирма никогда ее не вела.

«BML приобретена еще в 2020 году группой Binance, намеревавшейся запустить регулируемый бизнес в Великобритании. Однако эта попытка не увенчалась успехом, а („дочка“, ред.) бездействовала с момента приобретения», — пояснил Ларо.

Он также добавил, что Binance по-прежнему владеет пятью регулируемыми организациями в странах Европы, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу и Швецию.

Ethereum, вероятно, не признают ценной бумагой — JPMorgan

Конгресс США в целях защиты инвесторов может перевести Ethereum в «другую категорию», чтобы не классифицировать актив как ценную бумагу. К такому выводу пришли в JPMorgan.

Стратеги банка отреагировали на публикацию так называемых «документов Хинмана» в рамках процесса SEC против Ripple Labs.

13 июня суд официально раскрыл информацию, связанную с выступлением бывшего сотрудника регулятора Уильяма Хинмана от 2018 года. В своей старой речи экс-директор отдела корпоративных финансов ведомства заявил, что по некоторым причинам биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами.

Согласно JPMorgan, Конгресс мог бы приравнять вторую по капитализации криптовалюту к товарам, как цифровое золото, или отнести ее к «другой категории» с менее обременительными правилами.

«Подобное решение в отношении Ethereum и других достаточно децентрализованных криптовалют позволит избежать отнесения к ценным бумагам», — говорится в исследовании.

FTX выплатила $120 млн в качестве гонорара за консультации

В период с 1 февраля по 30 апреля рухнувшая биржа FTX потратила $121,8 млн на консалтинговые и финансовые услуги. Об этом сообщает The Block.

Юристы FTX из Sullivan & Cromwell выставили самый крупный счет — $37,6 млн. Наименьшую выплату в размере $730 000 перечислили венчурной фирме Jefferies.

Консультанты по реструктуризации в Alvarez and Marsel потребовали $37 млн, включая $51 225 — питание, $149 155 — проживание, $1995 — прочие расходы.

Согласно документам, FTI Consulting потратила около 686 часов и выставила счет в размере $761 997 на рабочий процесс под названием «перезапуск биржи».

Журналисты узнали о секретном отделе проп-трейдинга в Crypto.com

Платформа Crypto.com организовала подразделение проп-трейдинга, сотрудники которого обязались не распространяться о своей работе. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Financial Times.

В издании пояснили, что на большинстве рынков маркетмейкинг наряду с проп-трейдингом осуществляют не связанные с платформой организации.

Компания поставила цель скрыть подобную деятельность.

Crypto.com отрицала какую-либо нарушающую стандарты взаимосвязь между внутренней торговлей, которая позиционировалась как маркетмейкинг, и площадкой для совершения операций клиентами.

Согласно одному из собеседников издания, отдел проп-трейдинга создан «для заработка», а не для повышения ликвидности биржи. При этом сотрудники используют не только «родную», но и другие платформы.

«Crypto.com ставит в один ряд внутреннего и сторонних маркетмейкеров как тех, кто способствует ограничению спредов и повышению эффективности рынков. Это не запрещенная практика», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники пояснили, что большая часть доходов генерирует приложение с фокусом на розничных инвесторов, где фирма выступает брокером.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 июня 2023, 13:03
#
Віталько мабуть добре знає табличку ділення:)
+
0
yarg
yarg
20 июня 2023, 13:57
#
Ага. делит тусовку мошенников , пытающихся под него копать на 8 и выбрасывает в мусорное ведро. Они беснуются… проплачивают ботам телеграмм-каналам… но ничего не работает.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами