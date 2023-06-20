Binance ушла из Великобритании, Ethereum, вероятно, не признают ценной бумагой: что нового на рынке криптовалют

Binance Group подала заявление в Управление финансового надзора Великобритании (FCA) об отзыве регистрации своей дочерней компании Binance Markets Limited (BML). Заявление было одобрено регулятором.

Binance отозвала лицензию в Великобритании

Организация не сможет предоставлять какие-либо услуги в Соединенном Королевстве.

Региональный менеджер Binance Илир Ларо в комментарии Finance Magnates заявил, что решение не повлияло на операционную деятельность, поскольку фирма никогда ее не вела.

«BML приобретена еще в 2020 году группой Binance, намеревавшейся запустить регулируемый бизнес в Великобритании. Однако эта попытка не увенчалась успехом, а („дочка“, ред.) бездействовала с момента приобретения», — пояснил Ларо.

Он также добавил, что Binance по-прежнему владеет пятью регулируемыми организациями в странах Европы, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу и Швецию.

Ethereum, вероятно, не признают ценной бумагой — JPMorgan

Конгресс США в целях защиты инвесторов может перевести Ethereum в «другую категорию», чтобы не классифицировать актив как ценную бумагу. К такому выводу пришли в JPMorgan.

Стратеги банка отреагировали на публикацию так называемых «документов Хинмана» в рамках процесса SEC против Ripple Labs.

13 июня суд официально раскрыл информацию, связанную с выступлением бывшего сотрудника регулятора Уильяма Хинмана от 2018 года. В своей старой речи экс-директор отдела корпоративных финансов ведомства заявил, что по некоторым причинам биткоин и Ethereum не являются ценными бумагами.

Согласно JPMorgan, Конгресс мог бы приравнять вторую по капитализации криптовалюту к товарам, как цифровое золото, или отнести ее к «другой категории» с менее обременительными правилами.

«Подобное решение в отношении Ethereum и других достаточно децентрализованных криптовалют позволит избежать отнесения к ценным бумагам», — говорится в исследовании.

FTX выплатила $120 млн в качестве гонорара за консультации

В период с 1 февраля по 30 апреля рухнувшая биржа FTX потратила $121,8 млн на консалтинговые и финансовые услуги. Об этом сообщает The Block.

Юристы FTX из Sullivan & Cromwell выставили самый крупный счет — $37,6 млн. Наименьшую выплату в размере $730 000 перечислили венчурной фирме Jefferies.

Консультанты по реструктуризации в Alvarez and Marsel потребовали $37 млн, включая $51 225 — питание, $149 155 — проживание, $1995 — прочие расходы.

Согласно документам, FTI Consulting потратила около 686 часов и выставила счет в размере $761 997 на рабочий процесс под названием «перезапуск биржи».

Журналисты узнали о секретном отделе проп-трейдинга в Crypto.com

Платформа Crypto.com организовала подразделение проп-трейдинга, сотрудники которого обязались не распространяться о своей работе. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Financial Times.

В издании пояснили, что на большинстве рынков маркетмейкинг наряду с проп-трейдингом осуществляют не связанные с платформой организации.

Компания поставила цель скрыть подобную деятельность.

Crypto.com отрицала какую-либо нарушающую стандарты взаимосвязь между внутренней торговлей, которая позиционировалась как маркетмейкинг, и площадкой для совершения операций клиентами.

Согласно одному из собеседников издания, отдел проп-трейдинга создан «для заработка», а не для повышения ликвидности биржи. При этом сотрудники используют не только «родную», но и другие платформы.

«Crypto.com ставит в один ряд внутреннего и сторонних маркетмейкеров как тех, кто способствует ограничению спредов и повышению эффективности рынков. Это не запрещенная практика», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники пояснили, что большая часть доходов генерирует приложение с фокусом на розничных инвесторов, где фирма выступает брокером.