Во вторник, 20 июня, курс доллара на наличном рынке в покупке и продаже не изменился. Евро в покупке потеряло 5 копеек, а в продаже прибавило 10 копеек.
Курс валют на 20 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В обменниках доллар прибавил 1 копейку в покупке и 7 копеек в продаже. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке, а в продаже 6 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,30 грн. Евро покупают за 40,25 грн, а продают за 40,95 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,26−37,28, евро — 40,67−40,89 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,94−40,32 грн/евро.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии