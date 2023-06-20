Курс валют на 20 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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В обменниках доллар прибавил 1 копейку в покупке и 7 копеек в продаже. Курс евро прибавил 2 копейки в покупке, а в продаже 6 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,30 грн. Евро покупают за 40,25 грн, а продают за 40,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,26−37,28, евро — 40,67−40,89 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 39,94−40,32 грн/евро.

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