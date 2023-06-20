Доход богатейших людей мира от бума ИИ в 2023 году оценили в $150 миллиардов

Чат-бот ChatGPT вызвал всплеск интереса к искусственному интеллекту, и инвесторы стали скупать акции, которые, по их мнению, могут стать бенефициарами развития новых технологий в сфере ИИ. На десятки процентов подорожали акции Microsoft и Oracle, а бумаги NVIDIA и Meta Plaforms показали трехзначный рост.

Котировки акций Meta Plaforms с начала года взлетели на 134,5%, в результате чего состояние ее основателя Марка Цукерберга выросло на $56,8 млрд, свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg. Сейчас Цукерберг занимает десятую строчку в рейтинге с активами на $102 млрд.

Основатель Oracle Ларри Эллисон впервые обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял шестую строчку в рейтинге Bloomberg. Состояние Эллисона в 2023 году выросло на $46,6 млрд, до $138 млрд. За это же время акции Oracle подорожали более чем на 50%.

Сам Гейтс стал богаче на $24 млрд. Акции Microsoft, которая использует ChatGPT в своих продуктах, с начала года подорожали на 42,7%. В пятницу, 16 июня, бумаги выросли на NASDAQ до нового исторического максимума в $351,47 за штуку.

Акции NVIDIA с начала года взлетели на 192,13%, а в конце мая компания стала первым в мире чипмейкером с капитализацией более $1 трлн.

В NVIDIA ожидают, что благодаря развитию ИИ выручка во втором квартале достигнет почти $11 млрд, в то время как на Уолл-стрит ранее прогнозировали $7 млрд. Ралли в акциях чипмейкера поспособствовало тому, что состояние основателя NVIDIA Дженсена Хуанга выросло с начала года на $24,5 млрд, до $38,3 млрд.