Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта на фондовом рынке позволил богатейшим людям планеты значительно увеличить свое состояние. С начала года совокупный капитал бизнесменов из списка миллиардеров Bloomberg вырос более чем на $150 млрд, подсчитал Business Insider.
Доход богатейших людей мира от бума ИИ в 2023 году оценили в $150 миллиардов
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Интерес к искусственному интеллекту
Чат-бот ChatGPT вызвал всплеск интереса к искусственному интеллекту, и инвесторы стали скупать акции, которые, по их мнению, могут стать бенефициарами развития новых технологий в сфере ИИ. На десятки процентов подорожали акции Microsoft и Oracle, а бумаги NVIDIA и Meta Plaforms показали трехзначный рост.
Котировки акций Meta Plaforms с начала года взлетели на 134,5%, в результате чего состояние ее основателя Марка Цукерберга выросло на $56,8 млрд, свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg. Сейчас Цукерберг занимает десятую строчку в рейтинге с активами на $102 млрд.
Основатель Oracle Ларри Эллисон впервые обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял шестую строчку в рейтинге Bloomberg. Состояние Эллисона в 2023 году выросло на $46,6 млрд, до $138 млрд. За это же время акции Oracle подорожали более чем на 50%.
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Сам Гейтс стал богаче на $24 млрд. Акции Microsoft, которая использует ChatGPT в своих продуктах, с начала года подорожали на 42,7%. В пятницу, 16 июня, бумаги выросли на NASDAQ до нового исторического максимума в $351,47 за штуку.
Акции NVIDIA с начала года взлетели на 192,13%, а в конце мая компания стала первым в мире чипмейкером с капитализацией более $1 трлн.
В NVIDIA ожидают, что благодаря развитию ИИ выручка во втором квартале достигнет почти $11 млрд, в то время как на Уолл-стрит ранее прогнозировали $7 млрд. Ралли в акциях чипмейкера поспособствовало тому, что состояние основателя NVIDIA Дженсена Хуанга выросло с начала года на $24,5 млрд, до $38,3 млрд.
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