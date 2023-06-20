Министерство финансов 20 июня разместит военные облигации в гривне и евро. Об этом говорится в данных Минфина.
Аукционы ОВГЗ 20 июня: что будет предлагать Минфин
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Что будет предлагать Минфин
Облигации в гривне имеют сроки обращения 315 дней, 371, 574 и 973 дня. Бумаги в евро срок обращения 330 дней.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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