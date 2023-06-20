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20 июня 2023, 11:10 Читати українською

ООН оценила последствия российского вторжения для украинцев. В 65% домохозяйств упали доходы

С февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, у 65% украинских домохозяйств снизились доходы. Об этом свидетельствуют данные Организации Объединенных Наций в Украине, которая обнародовала оценку влияния войны на людей, передает Укринформ со ссылкой на представительство ООН в Украине.

С февраля 2022 г., когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, у 65% украинских домохозяйств снизились доходы.

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Падение доходов

«65% домохозяйств сообщили о понижении доходов с февраля 2022 года; доля семей, для которых основным источником дохода оплачиваемая работа, уменьшилась с 67 до 53%», — говорится в пресс-релизе.

Самый низкий уровень доходов, по данным ООН, имеют ВПЛ, лица с инвалидностью и пожилые люди.

При этом 45% населения Украины принадлежит, по меньшей мере, к одной уязвимой группе.

В ООН прогнозируют, что в 2023 году уровень безработицы составит 18,3%.

В то же время 44% домохозяйств, по данным Организации, не могут позволить себе самое необходимое, доля домохозяйств с недостаточным потреблением продуктов питания выросла до трети. 43% домохозяйств сообщили, что ограничивают порции, берут продукты взаймы и/или потребляют более дешевые продукты.

По оценке ООН, хотя уровень жизни и доступ к базовым услугам стабилизировался после первых месяцев полномасштабной войны, зимой 2022/2023 гг. условия жизни украинцев ухудшились из-за проблем в предоставлении коммунальных услуг по всей стране. Отрасли здравоохранения и образования оказали аналогичное влияние.

Подсчитано, что 22% домохозяйств тратят более четверти своего ежемесячного дохода на здравоохранение, а 11% молодежи отметили, что не имеют доступа к качественному образованию.

Оценка организации указывает, что 3,6 миллиона человек подвергаются риску гендерно-обусловленного насилия; 55% женщин не чувствуют себя безопасно в повседневной жизни; 23% женщин сообщили, что тратят 50 и более часов в неделю на исполнение домашних обязанностей.

Кроме того, ООН отметила, что ВПЛ и ромские общины сталкиваются с дискриминацией при поиске работы или жилья.

Источник: Минфин
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