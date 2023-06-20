Волатильность валют развивающихся рынков упала к довоенным уровням

Трейдеры рынка валютных опционов снизили свои ожидания относительно волатильности валют на развивающихся рынках до уровней, наблюдавшихся до начала вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Об этом пишет Bloomberg.

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Индекс волатильности развивающихся рынков JPMorgan

Индекс волатильности развивающихся рынков JPMorgan упал в пятницу до 8,86%. Это был первый раз с начала военного вторжения рф в Украину, когда показатель опустился ниже 9% и стал самым низким показателем с октября 2021 года.

Снижение беспокойства трейдеров по поводу валют развивающихся рынков сигнализирует об оптимизме в отношении того, что тенденция к снижению курса доллара США в этом году сохранится.

ФРС взяла паузу в цикле повышения процентных ставок, а некоторые развивающиеся страны прекратили ужесточение денежно-кредитной политики, финансовые менеджеры ожидают, что глобальный цикл ужесточения, начавшийся более двух лет назад, достигнет своего пика и обратится вспять, в сторону смягчения монетарных условий.

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«Это признак того, что процентные ставки приближаются к конечным уровням или уже достигли их», — сказал Саймон Харви, руководитель отдела валютного анализа Monex Europe Ltd.

«При высоких номинальных уровнях ставок и на фоне замедления инфляции вероятность более значительного, чем ожидалось, повышения ставок или переоценки реальных ставок в сторону повышения стала ниже. И эта более низкая волатильность ставок отражается на валютных рынках».

Хотя ожидалось, что 2023 год станет годом высокой волатильности, оказалось, что это совсем не так. Волатильность валютного индекса MSCI Emerging Markets составляет 3,3% на 66-дневной скользящей основе, что соответствует трехмесячному периоду. Это сопоставимо с максимумом в 6,6% в декабре. Это снижение реальной волатильности также является фактором улучшения настроений на рынке опционов.

В основе этого шага лежит падение курса доллара почти на 2% в этом году, поскольку казначейские облигации США растут в цене при менее агрессивной политике ФРС. Доходность двухлетних облигаций США выросла всего на 29 базисных пунктов, несмотря на то, что ФРС повысила свои базовые ставки на 75 базисных пунктов. Успехи закрепились в июне после того, как политики приостановили серию из 10 повышений ставок, которые начались в марте 2022 года.

Индекс валют развивающихся рынков вырастет на 2% в 2023 году, что приведет к росту доходности от carry trade до около 6% в сочетании с разницей в процентных ставках.

Однако риски для прогнозов на оставшуюся часть года никуда не делись. ФРС дала понять, что может повысить ставки еще дважды, прежде чем взять решающую паузу. Инфляция остается устойчивой в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой. А планы стимулирования экономики Китая могут оказать давление на юань, который имеет самый большой вес в валютном индексе.

Тем не менее показатели снижения волатильности свидетельствуют о том, что трейдеры становятся все более уверенными в том, что крупная распродажа валют развивающихся рынков маловероятна.