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20 июня 2023, 9:46 Читати українською

Рекорд для отрасли: Airbus получила заказ на 500 самолетов от индийской IndiGo

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов, что является рекордом для отрасли. Об этом говорится в пресс-релизе Airbus.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE получила от индийской авиакомпании IndiGo заказ на 500 самолетов, что является рекордом для отрасли.

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Рекордный заказ

Соглашение между двумя компаниями было подписано в ходе открывшегося в понедельник в Ле-Бурже авиационно-космического салона Paris Air Show. Его финансовые детали не раскрываются.

Как говорится в пресс-релизе Airbus, IndiGo разместила заказ на 500 самолетов A320. В результате этого соглашения общее число лайнеров Airbus, заказанных индийской авиакомпанией, увеличилось до 1,33 тыс.

Таким образом, IndiGo стала крупнейшим мировым заказчиком самолетов семейства A320, отмечают в Airbus.

IndiGo является одним из самых быстрорастущих авиаперевозчиков в мире, ее доля на индийском рынке составляет 61%. Авиакомпания получила первый самолет A320neo от Airbus в марте 2016 года, и с тех пор число этих самолетов в ее парке увеличилось до 264 единиц.

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В понедельник Airbus также получила заказы на 30 самолетов семейства A320neo от саудовской flynas и заказ на три самолета A350 — от Air Mauritius.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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