Airbus возвращает рыночную стоимость в 100 миллиардов евро, которая в последний раз была еще до пандемии

Аэрокосмическая компания Airbus вернула рыночную стоимость в 100 млрд евро , поскольку стремительное возобновление авиаперелетов увеличивает портфель заказов авиапроизводителя. Об этом сообщает Bloomberg.

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В последний раз рыночная капитализация французской компании превышала данную сумму в начале 2020 года.

После начала пандемии коронавируса акции подверглись беспрецедентному падению, поскольку ограничения на путешествия и карантинные ограничения заставили авиакомпании оставить самолеты на земле, а Airbus — сократить объемы производства.

Хотя Airbus прогнозировал более высокие объемы поставок на этот год, дефицит деталей заставил замедлить амбициозное наращивание производства своего наиболее продаваемого семейства самолетов A320.

В этом году компания ожидает, что скорректированная прибыль в уплате процентов и налогов будет составлять 6 млрд евро по сравнению с 5,6 млрд евро в 2022 году.