Кредитному союзу «Лаки» аннулировали все лицензии

Кредитному союзу «Лаки» (ЕГРПОУ 26515581) аннулированы все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Причина аннулирования

Указанное учреждение не устранило нарушение лицензионных условий и не соблюдает требования по ограничению доли непроизводительных активов.

Напомним

16 января 2023 года по результатам внеплановой инспекционной проверки Нацбанк применил к КС «Лаки» меру влияния в виде временной остановки лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

В ходе проведения внеплановой инспекционной проверки были выявлены нарушения союзом требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, а также законодательства о защите прав потребителей.

Также 19 августа 2022 года Национальный банк применил к кредитному союзу меру влияния за невыполнение предыдущего решения регулятора, принятое за несоблюдение союзом требования по ограничению доли непроизводительных активов.

В установленный срок КС «Лаки» не устранила нарушений, поэтому ей аннулированы все лицензии.