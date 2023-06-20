Кредитному союзу «Лаки» (ЕГРПОУ 26515581) аннулированы все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Кредитному союзу «Лаки» аннулировали все лицензии
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Причина аннулирования
Указанное учреждение не устранило нарушение лицензионных условий и не соблюдает требования по ограничению доли непроизводительных активов.
Напомним
16 января 2023 года по результатам внеплановой инспекционной проверки Нацбанк применил к КС «Лаки» меру влияния в виде временной остановки лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.
В ходе проведения внеплановой инспекционной проверки были выявлены нарушения союзом требований законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, а также законодательства о защите прав потребителей.
Также 19 августа 2022 года Национальный банк применил к кредитному союзу меру влияния за невыполнение предыдущего решения регулятора, принятое за несоблюдение союзом требования по ограничению доли непроизводительных активов.
В установленный срок КС «Лаки» не устранила нарушений, поэтому ей аннулированы все лицензии.
Решение вступает в силу 20 июня 2023 года.
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