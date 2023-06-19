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19 июня 2023, 19:12 Читати українською

Только 241 иностранная компания окончательно ушла из россии — исследование KSE

За последние две недели ни один иностранный бизнес не покинул российский рынок. Более 1840 интернациональных компаний, невзирая на полномасштабное вторжение, так, либо по другому продолжают поддерживать войну, финансируя бюджет агрессора. Об этом говорится в новом мониторинге KSE Institute.

За последние две недели ни один иностранный бизнес не покинул российский рынок.

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Кто вышел из рынка

В целом по состоянию на сегодняшний день 241 (7,3% от общего числа) международная компания полностью прекратила деятельность в россии.

Также 1193 (36,4% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

В то же время 1336 (40,7% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 511 (15,6% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать.

Читайте: Из России ушел ведущий международный производитель гигиенических товаров

Согласно данным мониторинга, 241 международных компаний, полностью покинувших рынок россии, обеспечивали не менее 409,5 тыс. рабочих мест, их годовой доход составлял $59,8 млрд, капитал оценивался в $27,4 млрд, тогда как стоимость активов этих компаний достигала $51. ,3 млрд.

Международные компании, объявившие о полном выходе из россии, имели 256 тыс. человек персонала, $46,7 млрд годового дохода, $18,2 млрд капитала и $19,5 млрд активов.

Иностранные бизнесы, приостановившие свою деятельность на российском рынке, имели 110,6 тыс. человек персонала, годовой доход в размере $34,5 млрд., $39,6 млрд. капитала и $100,9 млрд. активов.

Процесс выхода

Кроме того, власти рф продолжают усложнять процесс выхода компаниям с российского рынка. Недавно Путин поручил рассмотреть возможность выдачи разрешений на продажу предприятий, контролируемых иностранцами из «недружественных стран», только с согласия региональных властей.

Кремль также намерен сделать так, чтобы все частные компании, приобретающие в России активы западных, не имели зарубежных акционеров или находились в процессе освобождения от них.

Все это еще больше должно усложнить иностранцам уход из россии. Им уже приходится продавать свои активы со значительной скидкой и платить откат в бюджет.

Соглашение нельзя заключить без одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Цена продажи должна быть не менее чем наполовину ниже рыночной, а еще 5 или 10% от настоящей стоимости (в зависимости от размера скидки от рыночной цены) нужно отдать государству.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kidav
Kidav
19 июня 2023, 19:30
#
Сталева шпалера… так і живить як при совку, щоб ви відеомагнітофони подоставали!
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